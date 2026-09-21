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Resumen

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El Super-Kamiokande, construido por los expertos de la universidad de Japón, es un referente en la observación de neutrinos. (Foto: Universidad de Tokio)
El Super-Kamiokande, construido por los expertos de la universidad de Japón, es un referente en la observación de neutrinos. (Foto: Universidad de Tokio)
Por Jorge Paredes Laos

En estos momentos, mientras lee este artículo, millones de neutrinos están atravesando su piel, las paredes de su edificio, la habitación donde usted se encuentra. Son partículas elementales tan diminutas que resultan imperceptibles y difíciles de detectar. Los neutrinos, al tener una masa tan pequeña y no tener carga eléctrica, atraviesan tanto átomos como planetas enteros. Provienen del Sol, de galaxias lejanas o de eventos astrofísicos de alta energía como puede serlo un agujero negro. Se cree que estuvieron en el mismísimo ‘big bang’.

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