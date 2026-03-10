El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Tres mujeres que cambiaron nuestra comprensión del mundo

“Nightingale, Stevens y Lehmann compartieron algo esencial en la ciencia: no se limitaron a observar fenómenos, sino que los midieron, los modelaron y los reinterpretaron”.

    Fabiola León Velarde
    Por

    Fisióloga, Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia

    fabiola.leon@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cada 8 de marzo recordamos la lucha por la igualdad de derechos y celebramos también a las mujeres que, desde la ciencia, han ampliado el horizonte del conocimiento humano. La lista de nombres es muy extensa; por eso, la que propongo aquí es inevitablemente personal: tres científicas de campos distintos –estadística aplicada, genética y geofísica– que comparten un rasgo que considero central en la ciencia. Todas supieron interpretar evidencias y descubrir nuevos significados en datos disponibles que, hasta entonces, habían pasado inadvertidos y, al hacerlo, transformaron nuestra comprensión de la realidad.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.