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La adenda de TGP: ¿por qué pagar más sin licitar?

“Nadie discute la importancia de crear nueva infraestructura. Lo que debe discutirse es si las nuevas inversiones se adjudican por competencia o por negociación directa”.

    Luis Espinoza
    Por

    Exviceministro de Energía y exgerente de Regulación del Gas Natural de Osinergmin

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El debate sobre la adenda que propone Transportadora de Gas del Perú (TGP) no debería limitarse a si conviene llevar el gas natural al sur. Sobre eso hay consenso: más gas y más cobertura son buenos para el país. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo se ejecuta esta inversión y quién decide cuánto pagarán los usuarios por ella?

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