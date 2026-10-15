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Descentralizar para avanzar

“La descentralización no puede limitarse a transferir competencias y presupuestos”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Han pasado más de dos décadas desde que el Perú inició su proceso de descentralización. La promesa era acercar el Estado a los ciudadanos, reducir las desigualdades territoriales y generar oportunidades de desarrollo en todo el país. Sin embargo, los resultados muestran que, si bien hemos avanzado, todavía estamos lejos de cumplir esos objetivos. Esta fue una de las principales reflexiones que dejó el Foro Visiones, iniciativa de la Embajada de España y de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.

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