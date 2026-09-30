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¿Y si pudiéramos multiplicar a los científicos?

“La IA podría ayudarnos a multiplicar nuestra capacidad de investigar, permitiendo analizar más información”.

    Fabiola León Velarde
    Por

    Fisióloga y doctora en Ciencias, Universidad Peruana Cayetano Heredia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La ciencia frente a las razas. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    La ciencia frente a las razas. (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Los avances recientes de la inteligencia artificial (IA) vienen acompañados de importantes advertencias en los medios sobre sus riesgos, como su uso indebido, las amenazas a la ciberseguridad, su impacto sobre el trabajo y, a más largo plazo, la pérdida de control sobre sistemas cada vez más autónomos. Reconocer estos riesgos, sin embargo, no debe impedirnos explorar las extraordinarias oportunidades que abre la IA, entre ellas su potencial para transformar la investigación científica. Producir nuevo conocimiento requiere investigadores, y formarlos toma años. La IA nos ofrece ahora la posibilidad de ampliar enormemente lo que cada investigador puede hacer y, con ello, multiplicar nuestra capacidad de investigar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.