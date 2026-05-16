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El divulgador científico peruano Aldo Bartra es el creador del canal de YouTube "Robot de Platón". Cuenta actualmente con más de 3 millones de suscriptores.
El divulgador científico peruano Aldo Bartra es el creador del canal de YouTube "Robot de Platón". Cuenta actualmente con más de 3 millones de suscriptores.
/ Aldo Bartra
Por Alfonso Rivadeneyra García

Quiso ser científico pero ante la falta de orientación se metió a ingeniero. Sin embargo, la vida de Aldo Bartra (Trujillo, 1981) no se alejaría mucho de la ciencia. Comunicador por consejo de su tío, creció cerca de libros, de revistas científicas, leyendo los textos que Tomás Unger publicaba en El Comercio y viendo el programa “Cosmos” de Carl Sagan. Ya casado y tras mudarse a Nueva Zelanda, empezó a crear videos para YouTube sobre su afición. Hace 10 años, el video “¿Qué pasaría si la Tierra fuera del tamaño de Júpiter?”, reproducido 5,6 millones de veces, le reportó miles de seguidores que llegaron por curiosidad y que se quedaron en su canal, “El Robot de Platón”. Ganador del Premio Luces 2026 a Contenido digital / Mejor contenido cultural, acaba de lanzar el libro “Preguntas que no te dejan dormir” (Debate, 2026).

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Entrevista