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Resumen

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Crónicas marcianas, tradiciones peruanas en The Mars Society.
Crónicas marcianas, tradiciones peruanas en The Mars Society.
Por Jorge Paredes Laos

En el desierto de Utah, la arena es rojiza y el horizonte está delineado por interminables elevaciones rocosas. El ambiente es árido y por las noches las temperaturas pueden descender a menos de 15 grados bajo cero. En el centro de este escenario inhóspito se levanta la Mars Desert Research Station (MDRS), un hábitat cilíndrico de dos plantas, diseñado por The Mars Society, organización fundada en 1998 por el ingeniero aeroespacial estadounidense Robert Zubrin dedicada a desarrollar investigaciones que conduzcan a la conquista del Planeta Rojo.

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