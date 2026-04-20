A la estación llegan, periódicamente, tripulaciones de diversas partes del mundo, compuestas por equipos entrenados de ingenieros y científicos, quienes no solo simulan la vida en una base marciana, sino también validan tecnologías y realizan pruebas en el entorno hostil. De esta manera, recogen información útil para nuestra futura e hipotética existencia en el cuarto planeta.

The Mars Society Caracterizado por su geografía montañosa, el desierto de Utah es ideal para replicar las condiciones que esperan a los astronautas en un hipotético viaje a Marte.

El equipo peruano

A lo largo de los años, The Mars Society ha buscado expandirse a distintos países, entre ellos el Perú. Desde el 2013, nuestro país forma parte de las exploraciones análogas en la MDRS y ha sido el primero en la región en mandar tripulaciones. Hasta ahora se han enviado cinco equipos. Tres de ellos estuvieron integrados solo por científicos peruanos y en los otros dos se sumaron profesionales de Latinoamérica.

La sexta tripulación partirá en enero del 2027. El equipo está comandado por Noelia Caballa Huamán, bioingeniera de la Universidad de Ingeniería y Tecnología e investigadora en biotecnología espacial, quien ha realizado programas de intercambio en el Georgia Tech, de Estados Unidos, y tiene ya experiencia en misiones análogas, por su presencia en la Lunar Research Station, de Polonia. La completan cinco integrantes: Keneth Culli, ingeniero mecatrónico de la UNI; Rodrigo Martínez Chávez, estudiante de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Berkeley; Solanch Solaligue, de la UNMSM, con formación en biología molecular y bioinformática; Aurora Díaz, médica e investigadora enfocada en salud espacial; y Arian Kuguimiya, estudiante boliviana de ingeniería geológica.

Desde el 2013, nuestro país forma parte de las exploraciones análogas en la MDRS y ha sido el primero en la región en mandar tripulaciones. / Picasa

A ellos, se suman la arquitecta Claudia Benites, la ingeniera mecatrónica Rocío Zevallos y la estudiante de Comunicaciones Brenda Quispe, quienes ‘desde tierra’ (el Perú) monitorearán las comunicaciones de la misión. Según cuenta Noelia Caballa, todos ellos fueron seleccionados a partir de una convocatoria abierta.

Semillas espaciales

Cada integrante del equipo viaja con una misión específica. Actualmente, ya están desarrollando la fase inicial de los proyectos que validarán en la base. Estos tienen que ver con la administración de recursos en situaciones extremas como la recolección de agua o la medición del comportamiento y el estrés al que debe someterse la tripulación en un ambiente aislado. “Todo el tiempo enfrentaremos diversas situaciones, porque inclusive para salir y usar los rovers y vehículos debemos seguir protocolos establecidos y usar trajes especiales”, dice Keneth Culli, quien junto con Noelia Caballa, investiga en un procedimiento llamado biorremediación, en miras de hacer cultivable el suelo marciano.

Un proyecto para llegar a Marte.

“Ahora que hemos visto la misión Artemis II creo que ese sueño vibra en el pecho de cada uno de nosotros”, dice Culli. “Muchos pueden pensar que dedicarse en el Perú al rubro aeroespacial es imposible. Por eso, lo valioso de esta misión no es tanto ir, sino en el tiempo que estamos allá, contactarnos con colegios, con niños peruanos, para animarlos a soñar”.

Uno de los objetivos más importantes del Team Perú VI es posicionar a nuestro país dentro de una comunidad global que desarrolla este tipo de misiones. “¿Llegaremos a Marte?”, le preguntamos a Noelia Caballa. Inmediatamente, responde: “Vamos a llegar, todos trabajamos con esa convicción”.