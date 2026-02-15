Qué me importa la política: la columna de Alonso Cueto

Escuchar
"La indiferencia hacia la política es una de las señales más peligrosas", escribe Alonso Cueto.
/ Doriano Solinas
Por Alonso Cueto

La política es el arte de lo posible, el gobierno de la polis y en el mundo moderno, un escenario donde los países se juegan su destino. Sin embargo, conversando con gente amiga o conocida, al hablar de las elecciones, a pocos parece importarle. Cuando faltan menos de dos meses para el 12 de abril, oigo algunos tipos de respuesta: “Todos son iguales”. Los miembros de este grupo dicen que no se puede confiar en nadie. Para ellos, el hecho mismo de que alguien quiera postular ya indica un puro apetito de poder que lo invalida. Para este grupo, la discusión entre miembros de partidos distintos no se debe a razones ideológicas sino a una lucha tribal por la supremacía.

