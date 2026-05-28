Las hamburguesas nominadas a los Premios Somos son propuestas que apuestan por carnes de calidad, panes artesanales y combinaciones cada vez más creativas. Desde versiones clásicas hasta recetas de autor con ingredientes locales y técnicas ahumadas, estas propuestas han logrado conquistar al público y convertirse en referentes gastronómicos en Lima.

El crecimiento de las hamburgueserías artesanales también ha impulsado una mayor atención a cada detalle de la preparación. Muchas de las nominadas trabajan con mezclas especiales de carne, papas artesanales, salsas hechas en casa y procesos que buscan potenciar el sabor y la experiencia del comensal. Además, varias han desarrollado una identidad propia que va desde conceptos urbanos y juveniles hasta propuestas gourmet que elevan la hamburguesa a otro nivel.

Las nominaciones a los Premios Somos demuestran cómo las hamburguesas dejaron de ser comida rápida para convertirse en una de las categorías más competitivas y populares de la gastronomía peruana.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejores hamburguesas de los Premios Somos 2026:

Big Boy

Dirección: Av. Dos de Mayo 561, San Isidro - Manuel Bonilla 166, Miraflores - El Polo 508, Surco - Ucayali 142, San Miguel

Boycott

Dirección: Mariscal Caceres 270, Miraflores - La Encalada 975, Surco

Burgerboy

Dirección: La Mar, Larco, El Polo y Surquillo

Café A Bistro

Dirección: Av. Pérez Araníbar 2193, San Isidro

Fogo

Dirección: Coronel Inclán 221, Miraflores

Juicy Lucy

Dirección: Jockey, Leuro, La Rambla, Alpina, El Polo, Punta Hermosa, Asia y Dos de mayo.

La Recontra

Dirección: Av. Mariscal Cáceres 270, Miraflores

Mad Burger

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1244, Miraflores - C.C Parque La Molina

Papacho’s

Dirección: C.c Salaverry

Señor Honey Burgers

Dirección: Av. Caminos del Inca 257, Santiago de Surco

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.