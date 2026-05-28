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10 locales de hamburguesas compiten por quedarse con el título de la mejor.
10 locales de hamburguesas compiten por quedarse con el título de la mejor.
Por Alejandra Garboza

Las hamburguesas nominadas a los Premios Somos son propuestas que apuestan por carnes de calidad, panes artesanales y combinaciones cada vez más creativas. Desde versiones clásicas hasta recetas de autor con ingredientes locales y técnicas ahumadas, estas propuestas han logrado conquistar al público y convertirse en referentes gastronómicos en Lima.

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