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Recientemente, el reconocido rooftop Amador presentó su nueva carta de coctelería de autor compuesta por nueve opciones que exploran sabores frutales, cítricos y otros más curiosos.
Recientemente, el reconocido rooftop Amador presentó su nueva carta de coctelería de autor compuesta por nueve opciones que exploran sabores frutales, cítricos y otros más curiosos.
/ Amador
Por Pierina Denegri Davies

En una ciudad donde los rooftops compiten por vistas y ambiente, hay una pregunta que empieza a ganar peso en la barra: ¿qué tan fácil es conectar con lo que hay en la copa? En Amador, la respuesta llega en forma de una nueva carta de coctelería de autor que apuesta por lo reconocible sin dejar de sorprender. Probamos la propuesta y encontramos un giro claro: cócteles que parten de clásicos conocidos, pero que se reinterpretan con técnicas, ingredientes y detalles pensados para una experiencia más cercana, versátil y, sobre todo, disfrutable.

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