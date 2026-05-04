En una ciudad donde los rooftops compiten por vistas y ambiente, hay una pregunta que empieza a ganar peso en la barra: ¿qué tan fácil es conectar con lo que hay en la copa? En Amador, la respuesta llega en forma de una nueva carta de coctelería de autor que apuesta por lo reconocible sin dejar de sorprender. Probamos la propuesta y encontramos un giro claro: cócteles que parten de clásicos conocidos, pero que se reinterpretan con técnicas, ingredientes y detalles pensados para una experiencia más cercana, versátil y, sobre todo, disfrutable.

Detrás de esta renovación está el trabajo de Juan Pablo Orellana, asesor de bebidas y experiencias, quien junto al equipo del bar replanteó la carta desde una premisa clara: hacerla más accesible sin renunciar a la complejidad. El resultado es una selección de nueve cócteles de autor que se apoyan en referencias clásicas para construir a partir de ahí versiones contemporáneas, con giros que sorprenden pero no desorientan. La lógica es simple: que el cliente reconozca, se anime y, sobre todo, disfrute.

/ Amador

Esta nueva etapa responde también a un lo variado de su público. Ubicado en una zona empresarial, Amador recibe perfiles diversos a lo largo del día: ejecutivos que llegan por un almuerzo extendido, grupos que buscan un after office relajado o quienes se suman a sus noches temáticas y actividades de fin de semana. La carta, entonces, tenía que adaptarse a esa variedad de consumos. Y lo hace con una propuesta amplia, donde conviven perfiles frutales, aperitivos, opciones más intensas y otras pensadas incluso para limpiar el paladar.

Lo de siempre, con un toque especial

En la práctica, esa idea se traduce en una carta que se mueve entre lo familiar y lo inesperado. El Bali, por ejemplo, reinterpreta uno de los favoritos del rooftop con una mezcla refrescante de ron, maracuyá, kumquat y piña, en un perfil cítrico y fácil de beber que mantiene su esencia.

El Smoked Sour nos presenta whisky con toques salinos y dulces que hacen de este, nuestro favorito de la nueva carta. / Amador

En una línea distinta, el Smoked Sour, uno de los más logrados de la carta, apuesta por un perfil más complejo y envolvente. Aquí, el whisky se combina con miel, limón, sal y notas de eucalipto, en un equilibrio donde el ahumado no domina, sino que acompaña. El resultado es un cóctel balanceado, con capas de sabor que se van dando a conocer a medida que avanza cada sorbo.

Para quienes buscan algo más curioso, el Matcha Matcha ofrece una reinterpretación interesante de la piña colada. En lugar de ron, utiliza gin, al que se suman piña, limón, crema de coco y matcha. La mezcla resulta cremosa, tropical, pero con un giro botánico que la vuelve más ligera.

El Noir es una versión del conocido Negroni que incluye aceitunas negras para un toque especial. / Amador

El Noir, por su parte, dialoga directamente con el universo del Negroni. La combinación de gin, Campari y vermouth rosso se potencia con la presencia de aceituna negra, que añade una nota salina y transforma el perfil clásico en algo más complejo y profundo.

En el terreno más experimental, la Margarita al pastor resume bien el espíritu de la carta. Con tequila como base, incorpora piña, culantro, hierbabuena y jalapeño en una propuesta ácida y refrescante que, además, dialoga directamente con la cocina. No es casual: aquí la coctelería también busca integrarse con la experiencia gastronómica, generando combinaciones que se potencian entre sí.

Con la Margarita al pastor, Juan Pablo y el equipo de Amador propone disfrutar de un coctel y el garnish a la vez, para crear una experiencia única. / Amador

Otro punto interesante está en el uso del garnish, que deja de ser un elemento decorativo para convertirse en parte activa de la experiencia. En algunos cócteles, los acompañamientos (como brochetas o elementos comestibles) no solo complementan el sabor, sino que invitan a interactuar con la bebida, sumando a la propuesta.

En ese equilibrio entre lo conocido y lo inesperado está, quizás, el mayor acierto de esta nueva etapa. Porque más allá de las recetas, lo que propone Amador es una experiencia donde el cóctel no se analiza: se disfruta.