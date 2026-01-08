Rooftops en Lima: 7 alternativas para disfrutar el verano en la ciudad

Descubre siete lugares en Lima donde el verano se vive desde las alturas. Espacios que combinan vistas panorámicas, atmósferas únicas, piqueos suculentos y coctelería ideal: desde gin & tonics y spritz hasta clásicos con pisco, ideales para brindar al atardecer o cuando cae la noche.

Rooftop 128

Esta es la terraza del Fairfield by Marriott Miraflores (calle Martín Dulanto 128) que se reinventó en 2022 con una nueva carta y espíritu veraniego. Su propuesta combina vistas abiertas de la ciudad, cocina ligera y coctelería pensada para el calor, con cebiches, baos y tragos frescos de perfil tropical. Ideal para ‘after office’, reuniones entre amigos o tardes sin apuro, destaca por su ambiente relajado y su cóctel Solaris, ligero y frutal, perfecto para acompañar el atardecer limeño de verano que nos conquista.

Si buscas un lugar perfecto para disfrutar un buen After office, este rooftop tiene opciones ideales para compartir. / Rooftop 128

Además… Más información: Dirección: Calle Martín Dulanto 130, Miraflores Reservas: rooftop128.fairfield@marriott.com / +51 978-622-304 Instagram: @rooftop128miraflores

Palais Rooftop

Ubicado en Av. España 225, en el Centro de Lima, propone una experiencia donde la historia dialoga con la coctelería contemporánea. Sobre una casona republicana de más de 120 años, combina techos de madera original, arte y amplios salones con una terraza ideal para ver caer la tarde limeña. Su carta reinterpreta clásicos y suma creaciones refrescantes para el verano, acompañadas de piqueos pensados para compartir y música en vivo los fines de semana.

Este espacio ofrece una alternativa diferente, casual y divertida para disfrutar en el Centro de Lima. / Palais Rooftop

Además… Más información: Dirección: Av. España 225, Centro de Lima Reservas: 920689614 Instagram: @palais_rooftop

Celeste

Este solar bar se ha consolidado como uno de los ‘rooftops’ más reconocidos del distrito de San Isidro. Ubicado en el Hyatt Centric Lima (calle Los Pinos 515), combina vistas panorámicas, música y coctelería de autor de perfiles frescos, cítricos y herbales. Si lo que buscas es un espacio con un ambiente acogedor, su propuesta te conquistará e invitará a desconectar y disfrutar de la ciudad.

En pleno San Isidro encontramos Celeste, un reconocido rooftop que propone eventos ideales para disfrutar este verano en la ciudad. / Celeste

Además… Más información: Dirección: Calle Los Pinos 515 (Piso 10), San Isidro Reservas: 963 438 052 Instagram: @celestesolarbar

Amador

Inaugurado en 2024, Amador (Av. Camino Real 315, San Isidro) busca compartir una experiencia donde gastronomía, coctelería, música y diseño se integran con una puesta en escena cuidada y envolvente. La carta apuesta por platos para compartir y cócteles de autor de perfil elegante, ideales para acompañar el atardecer y noches vibrantes, en un espacio pensado para estimular los sentidos y convertir cada visita en algo memorable.

Amador conquista al público con su propuesta gastronómica de día, que se complementa a la perfección con una noche donde la coctelería y elementos chic capturan tus sentidos. / Amador

Además… Más información: Dirección: Av. Camino Real 315, San Isidro Reservas: A través de Instagram. Instagram: @amadorooftop

Cataleya

Cataleya propone una experiencia dinámica que combina vistas urbanas, piscina y coctelería en un ambiente vibrante. Ubicado en el hotel INNSiDE Lima Miraflores (Av. Ernesto Diez Canseco 344), funciona como un oasis durante el día, ideal para aprovechar el sol y la piscina, y se transforma por la noche en un punto de encuentro donde la música, los cócteles y los piqueos marcan el ritmo. Una propuesta versátil y perfecta para disfrutar el verano con vistas magníficas.

Con piqueos deliciosos y una coctelería refrescante, Cataleya se propone como un espacio ideal para celebraciones, como cumpleaños, durante todo el año. / Cataleya Rooftop

Además… Más información: Dirección: Av. Ernesto Diez Canseco 344, Miraflores Reservas: WhatsApp: 954 698 360 Instagram: @cataleyarooftop

Terraza Lima Club

En el quinto piso del Club de la Unión se recupera la elegancia del casco histórico desde las alturas en un nuevo bar, frente a la Plaza de Armas. Instalado en el antiguo Salón Azulejos, propone un ambiente neoclásico donde la coctelería contemporánea dialoga con destilados peruanos e insumos locales. La cocina fusiona lo novoandino con guiños criollos e internacionales, mientras su cava reúne vinos de alta gama.

De dress code elegante, Terraza Lima Club es un nuevo espacio que promete ser el favoritos de muchos por su estratégica ubicación frente a la Plaza Mayor. / Terraza Lima Club

Además… Más información: Dirección: Pasaje Santa Rosa 123, Club de la Unión, 5to piso, Centro de Lima Reservas: 982 692 660 Instagram: @terrazalimaclub

The Garden

The Garden Rooftop combina vista al mar, coctelería fresca y un ambiente relajado desde las alturas del Hilton Garden Inn Lima Miraflores. Con panorámicas al malecón y al Pacífico, es un punto ideal para ver caer el sol entre música en vivo y sesiones de DJ. Su carta apuesta por piqueos informales y clásicos bien ejecutados, junto a cócteles veraniegos y creaciones de autor. Un espacio pensado para socializar, refrescarse y alargar la tarde limeña.

A pasos del malecón encontramos un acogedor rooftop llamado The Garden, que propone disfrutar los fines de semana con coctelería y música en vivo. / The Garden Rooftop