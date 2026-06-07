Luego de abril del 2025, cuando se cerró el plazo para inscribirse a las elecciones del 2026, quedó una decena de partidos en trámite. La ventana se cerró detrás de ellos y están expeditos para participar en las elecciones del 2031. ¡Lecheros! Se salvaron de la masacre de 31 muertos en la primera vuelta del 12 de abril (en realidad, 35, si sumamos a los que fueron en alianzas). Hagamos un homenaje a tantos caídos.

En primer lugar, recordemos al único fallecido en la contienda, don Napoléon Becerra, veterano líder gremial que presidió el PTE (Partido de los Trabajadores y Emprendedores). No cayó víctima de un problema de salud ni de lo más temíamos, la inseguridad ciudadana. El auto que lo llevaba a una gira proselitista en Ayacucho se estrelló en la Carretera de los Libertadores. La muerte de Napoléon confirma una calamidad que suele estar sepultada por la indolencia nacional: la inseguridad vial mata más gente que muchas enfermedades y que la lacra criminal. En el 2024, alrededor de 3000 peruanos murieron en accidentes de tránsito, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, mientras que alrededor de 2000 cayeron víctimas de la criminalidad, según el SINADEF. La muerte de Napoleón fue una tragedia representativa.

Rafael Belaunde Llosa, de Libertad Popular (LP), sí se pegó un gran susto asociado a la criminalidad. Fue abaleado por delincuentes en Cerro Azul. Salió ileso y siguió montado en la montaña rusa de su candidatura. De ser uno de los ‘pitufos’ con más potencial de crecimiento; pasó al pelotón de los que no levantaron más, a pesar de contar con una lista congresal vistosa. Hasta Harvey Colchado, hoy en Ahora Nación y diputado más votado del país, estuvo cerca de fichar con Rafael, quien quedó relegado al puesto 27 de los presidenciales, con 0.244% de los votos válidos. Pero, oh sorpresa, reapareció acompañando a la candidata de Fuerza Popular en el debate presidencial de segunda vuelta. Sino para el partido, para su líder podría haber vida política después de semejantes resultados.

“Fernando ‘Popy’ Olivera murió matando en el debate de primera vuelta. Su catilinaria contra César Acuña fue tan feroz, que incluyó cargos criminales de difícil probanza. La campaña admitió estos estrellatos agónicos de candidatos con voz pero sin votos”.

Don Napoléon fue el único fallecido y por eso quedó al final de los 36. El último puesto de entre los vivos, Carlos Jaico de Perú Moderno, tiene una dramática historia partidaria, fruto del trágico azar, los cálculos personales y la fragmentación política. Su promisorio candidato, Carlos Añaños, tenía un cóctel de ingredientes muy seductores: uno de los fundadores del grupo AJE, imperio transnacional de las bebidas gaseosas, ayacuchano quechua hablante y gran intento de aliar en una sola figura a la candidatura de la representación y de la aspiración. Las primeras encuestas matapasiones y la cantidad de precandidatos congresales del partido que no pasaban sus filtros, lo desmotivaron y renunció. Uno de los cuadros que había reclutado, el congresista Carlos Anderson, estuvo dispuesto a candidatear en su lugar, pero lo aquejó una enfermedad y falleció a los pocos meses. También falleció el fundador del partido, Wilson Aragón, el empresario dueño de la fábrica Santa Catalina que produce las frazadas Tigre.

Carlos Jaico, el menos votado de la lista, asumió la posta de Anderson. Jaico había sido secretario general del despacho presidencial de Pedro Castillo a fines del 2021. Fue forzado a renunciar a Palacio por negarse a participar en intrigas oscuras. El partido que lo acogió fue todo ilusión y agonía y, al menos, junto a 31 competidores que se quedaron de este lado de la valla, podrá decir que fue candidato al puesto más alto del país y participó, en vivo y en directo, en el debate de la primera vuelta. No llegó ni al tobillo de la valla, pero tiene de ganancia residual, esa pompa en su CV. Y si de pompa y circunstancia hablamos, he ahí, trilingüe y multidisciplinario, a Herbert Caller, quien escueleó en español, inglés y alemán a los presidenciables. Caídos pero con honores.

Carlos Jaico fue candidato presidencial del partido Perú Moderno. (Foto: GEC) / Gerardo Marin

Más de una especie

El Rafael Belaunde de la izquierda, demostrando que puede haber vida política más allá de la muerte partidaria, sería Mesías Guevara, si prosperara la propuesta de Ahora Nación para que sea primer ministro de un eventual gobierno de coalición de izquierdas. El ex candidato del Partido Morado, ex gobernador de Cajamarca, ex presidente de Acción Popular y ex congresista, podría ser ex premier algún día, mira tú.

De la treintena de caídos, hay varios que podemos recordar con respeto por su tesón al formar partido y discurso, como Carlos Espá (Sí Creo) o Enrique Valderrama (APRA), por solo citar a dos; y uno que recordamos con ternura porque no solo buscó representar una especie de peruano, el homo sapiens, sino a otra que no tiene representación: el canis familiaris, perro o firulais. El perrito fue símbolo, doctrina y alternativa del partido Progresemos, cuando su precandidato Hernando De Soto, renunció y dejó a sus huestes tirando cintura. El líder partidario, Paul Jaimes, se improvisó de candidato y dio entrevistas hablando de su vocación por servir al mejor amigo del peruano. Recuerdo con cariño, de todas las entrevistas hechas en esta campaña, una con Jaimes que se despidió mientras una perrita que llevó de acompañante, me dio la pata al aire.

Rafael Belaunde fue el candidato presidencial de Libertad Popular.

Hay quienes cayeron, no con honores de pompa como Caller o Jaico, sino con honores que merecen un triste toque de clarín. Fernando ‘Popy’ Olivera murió matando en el debate de primera vuelta. Su catilinaria contra César Acuña fue tan feroz, que incluyó cargos criminales de muy difícil probanza. Mostró que la campaña admitió estos estrellatos agónicos de candidatos con voz pero sin votos. No fue el único que ‘triunfó’ en el debate. Mesías Guevara y Yonhy Lescano también cumplieron su papel de peleoneros, ofreciendo ‘brutalidad’ al respetable y, Marisol Pérez Tello de Primero La Gente, sorteada entre los dos favoritos de ese momento, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, pasó oportunamente al ataque. La faena la ayudó a subir hasta el pecho de la valla, un empujón más y quién sabe.

No fue Marisol, sino Carlos Álvarez, quien saltó la valla pero en posición de off side. O sea, su lista no lo hizo. Su partido, País Para Todos (PPT), se quedó por muy poco margen. Tan poco, que su dirigencia ya se resignó a que no tendrán senadores pero creen que un milagro podría hacer cambiar una decisión del JNE que también los deja fuera de diputados. Sin embargo, a pesar del olor de pan quemándose en la puerta del horno, el PPT no es el que más cerca estuvo y que, por eso, perdió más.

“Si de pompa y circunstancia hablamos, he ahí, trilingüe y multidisciplinario, a Herbert Caller, quien escueleó en español, inglés y alemán a los presidenciables. Caídos pero con honores”.

Los más desgraciados no son aquellos a los que, ¡plop¡, se les reventó la burbuja de sus sueños y cayeron de la cama al suelo. Son partidos históricos como el APRA y el PPC, que ya habían perdido en el 2021 y recuperado su inscripción entrando por la ventana de ley. Ahora vuelven a estar en la calle. Más perdedores aún son los que han caído desde más arriba, con estrépito y no solo con ilusiones sino con huesos rotos. Son esos partidos que estando en el poder congresal y en sus cuotas de gobierno, como Alianza Para el Progreso (APP), perdieron muchísimo. APP nació en el 2001, perdió su inscripción tras las elecciones del 2006 pero la recuperó en el 2008 y la mantuvo hasta la derrota actual. ‘Chau, chau, APP’ dijo César Acuña en un audio del 2022, filtrado por una traidora, cuando amenazaba a su bancada con desaparecer el partido sino lograba la aprobación de una ley que favorecía sus pretensiones en La Libertad. Perdió país, región, poder, inscripción y prestigio. Le queda la plata.

Podemos no pudo. José Luna Gálvez llevó su idea de bancada co working a su lista congresal, mezclando posiciones opuestas y personalidades independientes. Somos Perú, el partido municipalista que llegó a ocupar accidentalmente la presidencia con José Jerí, también se quedó pasmado junto a su candidato George Forsyth. La masacre de partidos del 12 de abril no perdonó ni a esas marcas conocidas. Hasta se diría que el electorado las castigó con una indiferencia más dolorosa que el encono. Tampoco pudo Martín Vizcarra hacer un endose efectivo a su hermano Mario en Perú Primero.

La masacre tendrá efectos plenos a partir del 2027. Todos los caídos, incluso Acción Popular (AP), que fue excluida por una insuperable falta en sus elecciones internas, pueden postular en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo. Pero la performance que cumplan, no tendrá efectos sobre la pérdida de su inscripción. Esta no es irremediable, pero ya cerrada la ventana de ley, conseguir más de un millón de firmas (siempre hay que conseguir más para que al depurarse se llegue al mínimo suficiente), dependerá de la motivación que tengan en las próximas temporadas nuestros políticos con las barbas en remojo y los nuevos afectos a la cosa pública. Ojalá que, en lugar de convertirse en muchas e ilusas cabezas de ratón, fortalezcan y reformen, desde la cola del león, a los partidos que ya existen.