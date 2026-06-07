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Resumen

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El universo electoral incluía, en el 2024, a medio de centenar de partidos corriendo hacia las presidenciales. El grueso del paquete era de novatos que se metieron por la generosa ventana que les abrió la ley: la valla de más de 700 mil para inscribir a una organización política (4% del padrón), bajó a alrededor de 25 mil fichas de afiliación (0.1% del padrón). La ventana ya se cerró y hemos vuelto al requisito de los cientos de miles de firmas.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.