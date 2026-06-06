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Titulares del JNE y la ONPE confirmaron entrega de material electoral en todo Lima y el Callao: (Foto: JNE)
Titulares del JNE y la ONPE confirmaron entrega de material electoral en todo Lima y el Callao: (Foto: JNE)
Por Redacción EC

En conferencia de prensa conjunta este sábado 6 de junio, las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron que todo el material electoral fue entregado a todos los locales de votación en Lima y el Callao.

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