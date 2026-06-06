En conferencia de prensa conjunta este sábado 6 de junio, las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron que todo el material electoral fue entregado a todos los locales de votación en Lima y el Callao.

“El material de Lima y el Callao ya se encuentra en todos los colegios de Lima y el Callao. La parte de las ODPE de regiones ya salieron a los puntos más distantes de cada una de las regiones en sierra y selva, y hoy en la tarde cerramos en la urbe de esas regiones”, señaló Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE.

Con esto, Pachas aseguró que este domingo 7 de junio a las 6 a.m. todos los locales estarán listos para abrir las puertas y recibir a los miembros de mesa a nivel nacional. “El material es puro papel. Vamos a llevar todo lo que hay en las mesas. Los locales de votación que hemos reasignado como Ramón Castilla, Parque Kennedy, han sido reasignados a pedido de la PNP porque no tenían cerco perimetral que pueda proteger a las personas. Esos parques no van a ser locales de votación. Ahí vamos a tener varios orientadores para comunicar que ya no se vota ahí”, explicó.

Roberto Burneo, jefe del JNE, agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a los partidos políticos por su apertura al diálogo y al Ejecutivo por facilitar la apertura de carreteras en medio de protestas.

“Podemos decir que en conjunto estamos listos para este 7 de junio”, aseguró el magistrado.

Entrega de material electoral en el Cusco y en otras regiones seguirá hasta la noche del sábado 6 de junio. (Foto: JNE)

Según datos de la ONPE, solo en Lima y el Callao se han entregado el material electoral en 2.253 locales de votación para un total de 29.266 mesas de sufragio desde las 10 p.m. del viernes hasta la tarde de este sábado.

En provincias, el inicio de entrega de material electoral fue el 2 de junio en zonas alejadas como el Vraem y puntos de frontera. “Hoy en la tarde noche aproximadamente debe estar terminando de desplegar el material en todos los locales a nivel nacional”.