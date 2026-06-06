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Un sismo de magnitud 4.5 se sintió en San Juan de Marcona, región Ica. (Foto: IGP)
Un sismo de magnitud 4.5 se sintió en San Juan de Marcona, región Ica. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la noche del viernes 5 de junio en la región Ica, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 p.m. y alcanzó una profundidad de 28 kilómetros.

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