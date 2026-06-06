Un sismo de magnitud 4.5 se registró la noche del viernes 5 de junio en la región Ica, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 p.m. y alcanzó una profundidad de 28 kilómetros.

El IGP detalló que el epicentro se localizó a 69 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, Nasca - Ica, donde el evento sísmico alcanzó una intensidad III.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0338

Fecha y Hora Local: 05/06/2026,23:24:47

Magnitud: 4.5

Profundidad: 28 km

Latitud: -15.85

Longitud: -75.57

Intensidad: III San Juan de Marcona

Referencia: 69 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/MD7aRqlkxU — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 6, 2026

Medidas de prevención

Ante este nuevo sismo, es preciso recordar la importancia de mantener la calma y reforzar las medidas de preparación frente a emergencias.

Entre las principales recomendaciones están: identificar rutas de evacuación, preparar la mochila de emergencia y seguir las indicaciones oficiales en caso de nuevos eventos sísmicos.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) continúa monitoreando la situación junto a las autoridades regionales.

Mochila de emergencia según Indeci

De acuerdo a la información brindada y compartida por INDECI, estos son los artículos, productos e implementos que toda Mochila de Emergencia debe contener preventivamente:

Alimentos no perecibles como atún, galletas de soda, frutos secos

Caramelos

Botellas de agua

Dinero en monedas

Artículos específicos para bebés e infantes / uso femenino (toallas higiénicas) / adulto mayor.