Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un sismo de magnitud 4.5 se registró la noche del viernes 5 de junio en la región Ica, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:24 p.m. y alcanzó una profundidad de 28 kilómetros.
TE PUEDE INTERESAR
- Piura: sicarios asesinan a cuatro miembros de una familia en Sullana
- Universitaria de 18 años desaparece tras salir de clases y familia denuncia inacción policial
- Cierran 76 puertos a nivel nacional por oleajes anómalos en el litoral peruano: estos son
- Prisión preventiva para Alexis Alcántara: los detalles del crimen de Zoila Castillo y su hijo de 6 años que horroriza San Martín
- Alerta por oleajes anómalos en la costa peruana: ¿qué días serán más peligrosos según la Marina?