Dircetur de Ica alertó a El Comercio que el servicio que ofrecen estos vehículos areneros en el oasis iqueño no cumple con medidas de seguridad. Foto: GEC
Dircetur de Ica alertó a El Comercio que el servicio que ofrecen estos vehículos areneros en el oasis iqueño no cumple con medidas de seguridad. Foto: GEC
Por Redacción EC

Agentes de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la Región Policial Ica en el sector de Tierra Prometida en la provincia y región Ica, realizaron una intervención contra tubulares informales tras el accidente de una extranjera estadounidense que perdió un brazo tras volcarse uno de estos vehículos en la Huacachina.

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