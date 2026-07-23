Agentes de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la Región Policial Ica en el sector de Tierra Prometida en la provincia y región Ica, realizaron una intervención contra tubulares informales tras el accidente de una extranjera estadounidense que perdió un brazo tras volcarse uno de estos vehículos en la Huacachina.

En el operativo un tubular fue internado en el depósito municipal y otros dos quedaron retenidos en la comisaría PNP de Ica por no contar con la documentación en regla, placa ni SOAT.

Tubular se volcó en Huacachina y deja nueve heridos y a su conductor detenido. (Foto: Diario La Opinión de Ica)

Juan Bernardo Tarazona Tenorio, jefe de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la Región Policial Ica, precisó que otros tubulares se encuentran en cocheras informales en Tierra Prometida, zona donde se intensificarán los operativos.

En tanto, Julio Mendívil Zapata, presidente de la Asociación de Tubulares Duna Segura, pidió a las autoridades sostener una mesa de diálogo para formalizar el servicio de paseos en las dunas, e indicó que cerca de 300 vehículos operan actualmente de manera informal.

Indecopi sanción a empresa de tubulares

A través de un comunicado, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica sancionó, en primera instancia administrativa, con un total de 900 UIT a las empresas Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. y Lima Experience S.A.C. por incumplir el deber de seguridad durante la prestación de un servicio turístico de paseo en vehículos tubulares en las dunas de Huacachina, hecho que terminó con la muerte de María del Rosario Documet Santa María.

La Comisión determinó que ambas empresas vulneran el artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que impuso una multa de 450 UIT a cada una (900 en total, equivalente a S/ 4 950 000), la máxima sanción prevista en materia de protección al consumidor.