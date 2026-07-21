La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el sismo de magnitud 5.1 registrado el 18 de julio ocasionó daños en la infraestructura de algunos sistemas de agua potable de la provincia de Chupaca, en la región Junín, afectando la continuidad y la presión del servicio para miles de usuarios.

Tras las inspecciones realizadas, la entidad indicó que en el distrito de Chongos Bajo se detectaron filtraciones en la captación y fisuras en el reservorio provocadas por las réplicas del movimiento telúrico. Esta situación redujo la presión del servicio para aproximadamente 3.600 usuarios.

Sismo en Chupaca reduce presión y restringe el servicio de agua para miles de usuarios. (Foto: Andina)

En la localidad de Pumpunya, considerada la zona más afectada por el sismo, el abastecimiento de agua fue restringido temporalmente en más de 120 viviendas para evitar pérdidas del recurso debido a los daños registrados en inmuebles y en las líneas de distribución, principalmente en los sectores medio y bajo.

Como medida de contingencia, el suministro de agua en esta localidad se realiza mediante camiones cisterna, con apoyo del Gobierno Regional de Junín y la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Municipal Mantaro S. A.

Durante la verificación de la infraestructura administrada por esta empresa, la Sunass identificó tres tramos dañados en la línea de conducción Coyllor, una infraestructura de 18 kilómetros y cerca de 50 años de antigüedad que abastece de agua potable a Chupaca y otros cuatro distritos. La afectación genera una baja presión del servicio para alrededor de 6.000 usuarios. La empresa informó que gestionará la rehabilitación de los tramos afectados para restablecer las condiciones del sistema.

Asimismo, la EPS Sedam Huancayo S. A. confirmó daños en la estación de bombeo y en la captación que abastece a los distritos de Viques y Huacrapuquio. Aunque el servicio fue restablecido para cerca de 2.000 usuarios, la empresa realizará una evaluación técnica para definir las reparaciones necesarias.

La Sunass también verificó que los sistemas administrados por las juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS) Iscos Puquio, en San Juan de Iscos, y Rosas Puquio, en Tinyari Grande, continúan operando con normalidad.

Finalmente, la entidad informó que mantendrá el monitoreo de los servicios de saneamiento y continuará coordinando acciones con las empresas prestadoras, las JASS y las municipalidades de las zonas afectadas para contribuir al restablecimiento del servicio de agua potable en condiciones seguras.