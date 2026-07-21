Sunass identifica daños en infraestructura de agua tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Andina)
Sunass identifica daños en infraestructura de agua tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el sismo de magnitud 5.1 registrado el 18 de julio ocasionó daños en la infraestructura de algunos sistemas de agua potable de la provincia de Chupaca, en la región Junín, afectando la continuidad y la presión del servicio para miles de usuarios.

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