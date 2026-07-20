Hasta el momento, según el Teniente Brigadier de los Bomberos, Ángel Valerio, se han reportado al menos cinco fallecidos, 32 heridos y más de 300 damnificados. Foto: composición GEC
Hasta el momento, según el Teniente Brigadier de los Bomberos, Ángel Valerio, se han reportado al menos cinco fallecidos, 32 heridos y más de 300 damnificados. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Una comitiva de ayuda humanitaria inició el despliegue de productos de emergencia hacia la provincia de Chupaca y el distrito de Chongos Bajo, las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en Junín la noche del sábado 18 de julio. El cargamento consta de 800 canastas de víveres y productos esenciales, lo que equivale a más de 11 toneladas de carga.

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