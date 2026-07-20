Una comitiva de ayuda humanitaria inició el despliegue de productos de emergencia hacia la provincia de Chupaca y el distrito de Chongos Bajo, las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en Junín la noche del sábado 18 de julio. El cargamento consta de 800 canastas de víveres y productos esenciales, lo que equivale a más de 11 toneladas de carga .

Hasta el momento, según el Teniente Brigadier de los Bomberos, Ángel Valerio, se han reportado al menos cinco fallecidos, 32 heridos y más de 300 damnificados.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó que el impacto mayor se concentró en el sector de Pumpunya, donde se registró la destrucción de viviendas, daños estructurales en la iglesia del pueblo y la interrupción de vías debido a diversos deslizamientos de tierra .

Convocan a voluntarios para armar 800 paquetes de ayuda

Cada paquete de ayuda está compuesto por 12 productos preseleccionados para cubrir la alimentación e higiene de los afectados en los primeros días posteriores al desastre: arroz, menestras, fideos, conservas de atún, leche, azúcar, aceite y salsa. Asimismo, se incorporó agua embotellada, elementos de aseo personal como jabón y papel higiénico, junto con frazadas para el abrigo de las familias.

El cargamento consta de 800 canastas de víveres y productos esenciales, lo que equivale a más de 11 toneladas de carga. Foto: cortesía

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Para las labores de empaque y organización del cargamento se ha lanzado una convocatoria de voluntarios “para armar los packs y distribuirlos a partir de las 11:00a.m. en la Universidad Continental ubicada en Huancayo”, comentó María Luisa Serra, una de las representantes de las brigadas de ayuda.

El centro de ensamble será en la provincia de Huancayo, en la avenida San Carlos 1980, y contará con el resguardo de la Policía Nacional del Perú y el apoyo del Ejército del Perú para el traslado terrestre hacia los puntos de difícil acceso en la zona del desastre.