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Familias compran hielo para conservar cadáveres ante falta de refrigeración en morgue de Satipo. (Foto: Redes sociales)
Familias compran hielo para conservar cadáveres ante falta de refrigeración en morgue de Satipo. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La precariedad en la que opera la morgue de Satipo, en la región Junín, ha generado la indignación de familiares de fallecidos, quienes denuncian que deben asumir los costos de conservación de los cuerpos debido a la falta de un sistema de refrigeración funcional en el establecimiento.

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