La precariedad en la que opera la morgue de Satipo, en la región Junín, ha generado la indignación de familiares de fallecidos, quienes denuncian que deben asumir los costos de conservación de los cuerpos debido a la falta de un sistema de refrigeración funcional en el establecimiento.

El problema afecta no solo a los habitantes de Satipo, sino también a familias provenientes de diversos distritos y sectores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuyos fallecidos son trasladados a esta dependencia para la realización de diligencias médico-legales.

Según denunciaron los deudos, la morgue carece de una cámara frigorífica operativa, situación que representa un grave riesgo para la conservación de los cuerpos debido a las altas temperaturas que se registran en la provincia. Ante esta situación, los familiares se ven obligados a comprar bolsas de hielo para retrasar el proceso de descomposición de los restos.

Uno de los casos más recientes corresponde a dos personas fallecidas en accidentes de tránsito, cuyos familiares debieron esperar varios días para recibir los cuerpos. La hija de una de las víctimas señaló que su familia ha gastado más de 120 soles únicamente en la compra constante de hielo para intentar preservar el cadáver mientras se realizaban los trámites correspondientes.

Los afectados explicaron que el hielo comercial se derrite rápidamente debido al clima cálido de la zona, por lo que resulta insuficiente para garantizar una adecuada conservación. Además, señalaron que esta situación provoca la aparición temprana de malos olores dentro de las instalaciones.

De acuerdo con testimonios recogidos en la provincia, uno de los cuerpos permaneció cerca de tres días en la morgue a la espera de que se practicara la necropsia de ley.

A esta problemática se suma la limitada disponibilidad de personal. Periodistas locales informaron que la morgue no atiende los fines de semana debido a la ausencia de médicos legistas, por lo que los procedimientos quedan suspendidos durante sábados y domingos, generando mayores retrasos en la entrega de los restos a sus familiares.

Asimismo, los deudos denunciaron un presunto acto de represalia por parte de trabajadores del establecimiento. Según indicaron, el personal se habría negado a recibir un cargamento de hielo que transportaban en una mototaxi luego de que la situación de la morgue fuera difundida en medios de comunicación y redes sociales.

La falta de una solución por parte de las autoridades ha llevado a que algunos sectores de la sociedad civil de Satipo planteen la posibilidad de organizar una colecta pública para recaudar fondos destinados a la compra de una cámara frigorífica que permita mejorar las condiciones de funcionamiento de la morgue provincial.

Los ciudadanos exigen una intervención urgente de las autoridades competentes para garantizar condiciones adecuadas en la atención médico-legal y evitar que las familias continúen afrontando gastos adicionales y situaciones que consideran atentatorias contra la dignidad de sus seres queridos fallecidos.