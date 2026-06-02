A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo doming 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el material electoral ya fue distribuido en casi la totalidad de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del país.

Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, señaló que únicamente permanecen pendientes las ODPE de Abancay y Grau debido a factores climatológicos que dificultaron el traslado del material.

“Hemos podido verificar que el material ya arribó a casi la totalidad de las ODPE. Solo se encuentra pendiente, por factores climatológicos, lo correspondiente a la ODPE Abancay y la ODPE Grau”, indicó.

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Luis Ramos, vocero de Fiscalización del JNE: Solo queda pendiente, por factores climatológicos, enviar material electoral a Abancay y Grau



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No obstante, precisó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el material electoral llegará durante el día de hoy martes a dichas jurisdicciones, completando así el despliegue hacia las provincias.

Según explicó, una vez culminada esa etapa, únicamente quedará pendiente la distribución del material correspondiente a Lima Metropolitana y Callao, programada para el próximo 5 de junio.

“Solo quedaría pendiente el despliegue de material electoral para Lima Metropolitana y Callao, que va a ser el 5 de junio de acuerdo al horario previsto en horas de la noche”, detalló.

Refuerzan fiscalización

Ramos informó además que el JNE ha incorporado nuevos perfiles de fiscalizadores para fortalecer las labores de supervisión durante el proceso electoral.

Explicó que el objetivo es reforzar tanto los procedimientos de fiscalización como el trabajo operativo desplegado antes y durante la jornada electoral.

“Parte del tema de contratación de nuevos perfiles de fiscalizadores es para reforzar el procedimiento de fiscalización electoral. También han sido reforzados los equipos operativos”, señaló.

El funcionario recordó que los fiscalizadores cumplen múltiples funciones dentro del proceso electoral, no solo durante el día de la votación, sino también en las actividades previas vinculadas a la organización de los comicios.

“El fiscalizador hace un servicio multitarea. No solo se concentra en la jornada electoral, sino que también realiza actividades previas, entre ellas la verificación del arribo del material electoral a las provincias y a los locales de votación”, explicó.

Zonas más alejadas

Asimismo, Ramos informó que el material electoral ya comenzó a ser distribuido desde algunas ODPE hacia los centros de votación ubicados en las zonas más alejadas del país.

“Tenemos conocimiento de que ha comenzado el despliegue a Datem del Marañón desde la ODPE hacia los locales de votación de estas zonas más alejadas”, indicó.

El proceso forma parte de las acciones logísticas desarrolladas por los organismos electorales para garantizar que el material llegue oportunamente a todos los centros de votación antes de la jornada electoral del domingo.