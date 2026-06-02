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Material electoral ya arribó a casi la totalidad de las ODPE del país. (Foto: Mario Zapata / GEC.)
Material electoral ya arribó a casi la totalidad de las ODPE del país. (Foto: Mario Zapata / GEC.)
Por Redacción EC

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo doming 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el material electoral ya fue distribuido en casi la totalidad de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del país.

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