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De esta manera, se ha fijado un valor de 50 céntimos por kilómetro para los ómnibus, 40 céntimos en el caso de los minibuses y 30 céntimos para los microbuses. Foto: Andina
De esta manera, se ha fijado un valor de 50 céntimos por kilómetro para los ómnibus, 40 céntimos en el caso de los minibuses y 30 céntimos para los microbuses. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno hizo oficial, a través del Decreto de Urgencia Nº 006-2026, el subsidio temporal para transportistas de Lima y Callao frente al alza de combustible. Esta medida denominada ‘Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO)’ permitirá asegurar que la prestación del servicio no se vea interrumpida.

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