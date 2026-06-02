El Gobierno hizo oficial, a través del Decreto de Urgencia Nº 006-2026, el subsidio temporal para transportistas de Lima y Callao frente al alza de combustible. Esta medida denominada ‘Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO)’ permitirá asegurar que la prestación del servicio no se vea interrumpida.

Será la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) encargada de administrar y distribuir este beneficio económico.

El MTC aprobó un nuevo cronograma de permanencia para microbuses, minibuses y ómnibus urbanos habilitados por la ATU en Lima y Callao. Foto: MTC.

Nuevo costo para transporte

Según el decreto, se calculará en función del kilometraje efectivo recorrido por los vehículos durante durante 60 días calendario. Estará dividido en dos tramos sucesivos de 30 días. Todo este recorrido deberá ser validado de forma obligatoria mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).

La disposición fija un subsidio por kilómetro diferenciado según el tipo y tamaño del vehículo: 0,50 soles por kilómetro para ómnibus, 0,40 soles para minibuses y 0,30 soles en el caso de microbuses. Para acceder a estos fondos, el operador beneficiario deberá registrar obligatoriamente su Código de Cuenta Interbancario (CCI) o una cuenta bancaria a su nombre en el sistema de la ATU.

Asimismo, a nivel vehicular, se exige que las unidades cuenten con un Sistema de Control y Monitoreo inalámbrico (GPS) que transmita información en tiempo real al Centro de Gestión de la ATU.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo aprobó una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público superior a los 44 millones de soles a favor de la ATU. Estos recursos económicos vienen desde de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

El decreto de urgencia entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial y mantendrá su validez hasta el 31 de diciembre de 2026.