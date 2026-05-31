Resumen

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El conductor reaccionó violentamente durante la fiscalización y agredió a uno de los inspectores que participaba en el operativo. . (Foto referencial: ATU)
El conductor reaccionó violentamente durante la fiscalización y agredió a uno de los inspectores que participaba en el operativo. . (Foto referencial: ATU)
Por Redacción EC

El Poder Judicial condenó a dos años y seis meses de pena privativa de libertad suspendida a un conductor que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo realizado contra el transporte informal en el distrito limeño de San Borja.

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