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Transportistas denuncian extorsiones tras asesinato de conductor en Collique. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Transportistas denuncian extorsiones tras asesinato de conductor en Collique. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un conductor de transporte público identificado como Franklin Fernando Sánchez Watanabe, de 46 años, murió tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios en el distrito limeño de Comas. El atentado dejó además a dos pasajeros heridos dentro de la unidad vehicular.

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