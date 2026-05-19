Un conductor de transporte público identificado como Franklin Fernando Sánchez Watanabe, de 46 años, murió tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios en el distrito limeño de Comas. El atentado dejó además a dos pasajeros heridos dentro de la unidad vehicular.

El ataque ocurrió en la cuadra 14 de la avenida Revolución, en la zona de Collique, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la combi en plena vía pública, según información policial.

De acuerdo con los testigos, el conductor recibió dos impactos de bala, lo que provocó que perdiera el control de la unidad de transporte informal. Como consecuencia, el vehículo comenzó a retroceder sin control mientras los pasajeros intentaban escapar.

Ataque contra combi en Comas deja un chofer fallecido y pasajeros heridos. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a los ocupantes de la combi descendiendo apresuradamente y lanzándose hacia la pista para evitar ser alcanzados por el vehículo.

Peritos que acudieron a la escena del crimen hallaron más de diez casquillos de bala en el lugar del atentado.

La víctima fue identificada por las autoridades como Franklin Fernando Sánchez Watanabe, quien trabajaba desde hacía más de tres años como conductor de la empresa de transporte El Líder. Vecinos de la zona señalaron que dicha empresa opera de manera informal en el sector de Collique.

Tras el ataque, residentes y transeúntes auxiliaron a los heridos y trasladaron de emergencia al conductor al Hospital Sergio Bernales, donde los médicos certificaron su fallecimiento. Los dos pasajeros heridos también recibieron atención médica.

Sicarios asesinan a conductor de transporte público en plena vía de Comas. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Un compañero de trabajo de la víctima denunció que los transportistas de la empresa son víctimas constantes de extorsión en la zona. Según indicó, una organización criminal les exige el pago diario de cinco soles por cada unidad que circula.

Debido a esta situación, algunos conductores señalaron que dejarán de trabajar temporalmente por temor a nuevos ataques armados.

Agentes de la comisaría de Collique y peritos de la Depincri llegaron al lugar para iniciar las diligencias e identificar a los dos sujetos que participaron en el atentado. La Policía informó que la principal hipótesis del crimen está vinculada a un caso de extorsión contra la empresa de transporte.