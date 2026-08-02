Arrojan explosivo a la fachada de un domicilio ubicado en Collique - Comas. Solo daños materiales. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Arrojan explosivo a la fachada de un domicilio ubicado en Collique - Comas. Solo daños materiales. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

La delincuencia no da tregua. Esta madrugada extorsionadores arrojaron un explosivo a la casa de una vendedora ambulante de condimentos, en Collique, distrito de Comas.

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