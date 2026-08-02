La delincuencia no da tregua. Esta madrugada extorsionadores arrojaron un explosivo a la casa de una vendedora ambulante de condimentos, en Collique, distrito de Comas.

Según la información otorgada por una testigo, los delincuentes ya habían intentado en una primera oportunidad detonar dinamita en la puerta de la vivienda de la vendedora, pero fracasaron en el intento.

Tras pedirle “conversar para llegar a un acuerdo”, los delincuentes cumplieron con sus advertencias.

La explosión hizo estallar los vidrios de la puerta aunque afortunadamente no dejó heridos.

Los vecinos demandaron la acción de los efectivos policiales, puesto que se sabe que los sujetos extorsionan a varios comerciantes del mercado de la zona.