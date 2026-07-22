Así quedó el bus de la empresa Santa Cruz luego que chofer evitara que extorsionador armado lo abordara. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Así quedó el bus de la empresa Santa Cruz luego que chofer evitara que extorsionador armado lo abordara. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un bus de la empresa de transportes Santa Cruz fue atacado a balazos por un extorsionadores que trató de abordarlo fingiendo ser pasajero en el distrito de Comas. Esto, como parte de un ataque para exigir el pago de cupos a esta empresa por una banda que se hace llamar como el “Primer comando de Lima” y que les envío una nota amenazante escrita a mano.

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