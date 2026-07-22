Un bus de la empresa de transportes Santa Cruz fue atacado a balazos por un extorsionadores que trató de abordarlo fingiendo ser pasajero en el distrito de Comas. Esto, como parte de un ataque para exigir el pago de cupos a esta empresa por una banda que se hace llamar como el “Primer comando de Lima” y que les envío una nota amenazante escrita a mano.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche del 22 de julio, cuando una persona trató de subir al bus de placa B3Z-763 a la altura del cruce de las avenidas Los Incas y Retablo, en Comas.

El chofer, al percatarse que el sujeto estaba armado, aceleró y evitó que logre subir a su vehículo. Sin embargo, el extorsionador logró disparar contra el bus y las balas impactaron la puerta y el parabrisas. Pese a que la unidad tenía pasajeros, la maniobra del conductor evitó que haya más heridos y que los impactos solo dañaran al bus.

Julio Beto Necho, representante de Santa Cruz, se acercó al lugar de los hechos y dijo que estaban brindando apoyo al chofer que estaba afectado por la violencia del ataque, además de explicar que están evaluando medidas ante este ataque extorsivo.

Julio Beto Necho, representante de la empresa Santa Cruz. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Asimismo, confirmó que habían recibido una nota escrita a mano vinculada al ataque del miércoles, donde se lee: “Empresa Santa Cruz hoy dejamos un muerto, mañana otro si no colaboran con la organización del Primer comando de Lima, no se hagan matar por un poco de plata”. Ahí, piden que se contacten con un celular.

Según las primeras indagaciones, el extorsionador que abrió fuego contra el bus de Santa Cruz disparó al menos dos veces sin dejar heridos y luego logró huir con paradero desconocido.

La policía espera avanzar con las investigaciones buscando imágenes de cámaras de seguridad y recoger el testimonio de los testigos del violento ataque.