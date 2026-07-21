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La noche del último sábado, un sismo de magnitud 5,1 sacudió la provincia de Chupaca, en la región Junín, dejando al menos cinco personas fallecidas, 21 heridas y más de 300 damnificadas. La tragedia también dañó centros de salud, instituciones educativas y monumentos históricos con más de cuatro siglos de antigüedad, convirtiéndose en el evento sísmico más devastador registrado en el país durante el presente año.

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