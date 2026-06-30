Un sismo de magnitud 5 se registró este martes 30 de junio en la región Ucayali. (Foto: IGP)
Un sismo de magnitud 5 se registró este martes 30 de junio en la región Ucayali. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, martes 30 de junio, en Curimaná, provincia del Padre Abad, en la región Ucayali. La magnitud fue de 5 y tuvo una profundidad de 143 kilómetros.

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