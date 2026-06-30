Concluido el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer la relación de postulantes que aspiran a las 43 alcaldías de Lima Metropolitana.

La siguiente relación reúne a los candidatos y las organizaciones políticas que solicitaron su inscripción en cada uno de los distritos de la capital, de acuerdo con la información oficial publicada por el JNE. No obstante, la autoridad electoral precisó que algunas solicitudes permanecen en etapa de calificación o en condición de inadmisibilidad, por lo que las organizaciones políticas podrán subsanar las observaciones formuladas dentro de los plazos establecidos.

Según el cronograma electoral, la calificación de las candidaturas concluirá el 5 de agosto. Posteriormente, los Jurados Electorales Especiales resolverán las tachas y solicitudes de exclusión hasta el 20 de agosto, mientras que el Pleno del JNE tendrá hasta el 4 de septiembre para resolver las apelaciones. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre.

Figuras con mayor presencia pública en la contienda

A cuatro meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, al menos 22 candidatos buscan llegar a la Alcaldía Metropolitana de Lima, de acuerdo con las solicitudes de inscripción presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Entre los principales aspirantes figuran Carlos Bruce, exministro y actual alcalde de Santiago de Surco, quien postula por Somos Perú, y Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, candidato de Avanza País.

La contienda también reúne a otras figuras políticas conocidas, como Ricardo Belmont, quien busca la alcaldía por el partido Obras, luego de haber participado como candidato presidencial en las últimas Elecciones Generales.

Asimismo, Daniel Urresti postula por Podemos Perú. En marzo de este año recuperó su libertad después de que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia de 12 años de prisión que se le había impuesto por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988. Urresti permaneció cerca de tres años en prisión mientras el proceso era revisado.

Otra de las candidatas es Elizabeth León Chinchay, del Frente de la Esperanza 2021, quien vuelve a postular a la Alcaldía de Lima. En las elecciones municipales de 2022 ocupó el cuarto lugar, por detrás de George Forsyth, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, quien resultó elegido alcalde de la capital.

La relación de candidatos también incluye a la actual congresista Susel Paredes, quien postula por Ahora Nación; a Carlos Tejada, exalcalde de San Borja durante tres periodos, por Acción Popular; a Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros y exgobernador regional de Lambayeque, por Coalición Transformadora Tierra Verde; y a Luis Rubio, representante de Renovación Popular, cuya lista de regidores tiene como primer integrante al exalcalde de Lima y excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

En los distritos de Lima, las listas también presentan candidatos con trayectoria política, vínculos familiares y municipales.

Breña cuenta con Isabel Rodríguez, de Renovación Popular, quien busca la alcaldía por segunda vez. De acuerdo con el archivo periodístico, fue denunciada por presunta estafa en 2018. También postula Luis Felipe de la Mata, de Podemos Perú, actual alcalde del distrito, quien participa en los comicios tras solicitar una licencia sin goce de haber desde el 5 de septiembre hasta el 4 de octubre, autorizada mediante el Acuerdo de Concejo N.° 019-2026-MDB.

Jesús María tiene como candidatos a Jorge Quintana, de Acción Popular, quien fue alcalde del distrito durante el periodo 2019-2022; Raphael Valencia, de Ahora Nación, que en las elecciones municipales de 2022 fue candidato por el Partido Morado; y el actor Renato Rossini, quien participa en la contienda por Alianza para el Progreso.

En Lima Este, Ate presenta las candidaturas de Manuel Vidal, de Avanza País, padre del actual alcalde Franco Vidal; Edde Cuéllar, de Podemos Perú; y Waler Rivera, de Acción Popular. La candidatura de Manuel Vidal ha cobrado atención por su vínculo familiar con el actual burgomaestre del distrito. Por su parte, Santa Anita tiene como postulantes a Leonor Chumbimune, de Podemos Perú; David Alegría, de Alianza para el Progreso; y José Nole, de Somos Perú, quien busca volver a la jefatura de la comuna.

San Juan de Lurigancho también presenta candidatos con vínculos familiares y trayectoria política. César Usquiano, sobrino del actual alcalde Jesús Maldonado, encabeza la lista de Somos Perú, que lleva al burgomaestre como primer regidor.

Otro de los postulantes es José Luna, conocido como “Pepe Luna Jr.”, quien busca la alcaldía por Podemos Perú, partido fundado por su padre, el congresista José Luna Gálvez. El candidato fue investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico. En 2022 se le dictó prisión preventiva, medida que posteriormente fue revocada por la justicia, que ordenó su libertad y le impuso comparecencia con restricciones.

El Agustino tiene como candidato a Liboria Soria, de Podemos Perú, hijo del actual alcalde del distrito, Richard Soria, quien integra la misma lista como candidato a primer regidor y busca convertirse en teniente alcalde. También participan Carmen Castillo, de Renovación Popular, y Carlos Juscamayta, de Perú Primero.

Puente Piedra es otro de los distritos donde figuran candidatos con vínculos familiares. La lista de Somos Perú es encabezada por Rennán Espinoza Venegas, hijo del actual alcalde del distrito, Rennán Espinoza, quien postula como primer regidor en la misma nómina. Espinoza Venegas fue regidor durante el periodo 2019-2022, tras ser elegido en las elecciones municipales de 2018. También participan Milton Jiménez, de Avanza País, quien fue alcalde del distrito durante tres periodos, y Esteban Monzón, de Renovación Popular, que ejerció el cargo entre 2011 y 2014.

Los Olivos tiene como candidato a Carlos Romero, quien encabeza la candidatura de Podemos Perú, cuya lista lleva como candidato a primer regidor al actual alcalde del distrito, Luis Felipe Castillo. También postulan Felipe Castillo, de Avanza País, y Luis Milla, de Renovación Popular.

Carabayllo presenta la candidatura de Rosario Peláez por Somos Perú, cuya nómina incluye como primer regidor al actual alcalde del distrito, Pablo Mendoza. También postulan Belica Bravo, de Fuerza Popular; Nandy Córdova, de Renovación Popular; y Joe Robles, de Avanza País.

En Comas, Raúl Díaz postula a la alcaldía por Avanza País, mientras que la actual alcaldesa del distrito, Carmen Acuña, integra la candidatura de Podemos Perú como aspirante al mismo cargo. También participan Ana Niño de Guzmán, de Somos Perú, y Pierre Apian, de Acción Popular.

Independencia tiene como candidata de Somos Perú a Felicita Rodríguez, cuya lista lleva como candidato a primer regidor al actual alcalde del distrito, Alfredo Reynaga. También participan José Espejo, de Ahora Nación; Henrry Álvarez, de Avanza País; y María Ríos, de Fuerza Popular.

San Isidro reúne candidatos con experiencia política como César Augusto Combina Salvatierra, quien postula por Avanza País y fue congresista de la República durante el periodo 2020-2021. Por Somos Perú figura Víctor Hugo Bazán Pastor, exregidor del distrito y excandidato a la alcaldía de San Isidro en anteriores procesos electorales. Otra candidatura es la de Carlomagno Chacón Gómez, representante de Acción Popular y con experiencia en la administración pública.

Magdalena tiene como candidata a Carla Robbiano, esposa del actual alcalde Francis Allison, quien postula por Avanza País. También participan Franz Neyra, de Ahora Nación; José Haro, de Podemos Perú; Víctor Pulini, de Renovación Popular; y Johan Chávez, de Alianza para el Progreso.

En Lince, Mirtha Uribe busca llegar a la alcaldía con Renovación Popular, cuya lista lleva como primera regidora a la actual alcaldesa del distrito, Malca Schnaiderman. Otros candidatos son Luis Flores, de Avanza País; Víctor Noriega, de Acción Popular; y Otilia Merino, de Fuerza Popular.

Un escenario similar se presenta en San Miguel y Pueblo Libre, donde los actuales alcaldes de Renovación Popular, Eduardo Bless y Mónica Tello, respectivamente, integran las listas como candidatos a primeros regidores. En San Miguel, la candidatura a la alcaldía la encabeza Marcos Cabrera, mientras que en Pueblo Libre figura Cecilia Acosta.

San Borja tiene entre sus candidatos a Gina Casanova, quien postula por Somos Perú luego de haber participado en las elecciones municipales de 2022 como candidata de Alianza para el Progreso. También figura Alberto Tejada, de Acción Popular, quien fue alcalde del distrito en tres periodos y se desempeñó como ministro de Salud durante el gobierno de Ollanta Humala. Asimismo, participa Roberth Montoya, de Avanza País, actual primer regidor de la comuna.

Miraflores presenta la candidatura de Jorge Muñoz, de Avanza País, quien busca retornar a la alcaldía del distrito luego de haber ejercido el cargo durante dos periodos (2010-2018) y posteriormente ocupar la Alcaldía de Lima entre 2018 y 2022.

Entre los actuales regidores que también participan en la contienda figura Mario Otiniano, quien postula por el Partido Morado y ha sido uno de los principales opositores de la actual gestión municipal. Asimismo, participa Von Ehren, regidor elegido en 2022 por Renovación Popular como parte de la lista del actual alcalde Carlos Canales. El candidato ha postulado en dos ocasiones a la alcaldía y en otras dos al Congreso de la República.

Surquillo tiene como candidatos a José Luis Huamaní, de Avanza País y exalcalde del distrito; Sandra Gutiérrez, de Somos Perú y exministra de la Mujer; y Phill Barriga, de Acción Popular.

La Victoria presenta las candidaturas de Alberto Moreno, de Somos Perú; Aldo Rosales, de Perú Primero; Joe Zanabria, de Avanza País; Nilda Carranza, de Ahora Nación; y Susana Saldaña, de Renovación Popular, quien además es dirigente y empresaria del Emporio Comercial de Gamarra.

Barranco cuenta con Manuel Espinoza como candidato de Renovación Popular, cuya lista lleva como primera regidora a la actual alcaldesa del distrito, Jessica Vargas. También participan Felipe Mezarina, de Somos Perú; José Rodríguez, de Libertad Popular; y María Cardoso, de Acción Popular.

La Molina tiene como postulante a Juan Carlos Zurek, de Somos Perú. Zurek fue alcalde del distrito durante dos periodos (2011-2018), etapa en la que su gestión estuvo vinculada a obras de infraestructura vial, seguridad ciudadana y proyectos de modernización urbana. Otra candidatura es la de Edmundo del Águila Herrera, quien representa a Acción Popular y fue congresista de la República.

Además, por Alianza para el Progreso postula María Perla Espinoza Aquino, mientras que Avanza País presenta la candidatura de Sergio Joan Castromonte Chaparro, ambos con presencia en actividades vinculadas a la gestión local y la representación vecinal.

Santiago de Surco tiene como candidato a Roberto Gómez, quien postula por Avanza País y fue alcalde del distrito durante dos periodos consecutivos (2015-2022). También participa Jean Combe, de Alianza para el Progreso, quien asumió la alcaldía del distrito en 2022 por un periodo. Asimismo, por Somos Perú figura Arturo Bobbio, empresario y asesor del actual alcalde Carlos Bruce.

San Juan de Miraflores presenta las candidaturas de Edgar Mejía, por el Frente de la Esperanza 2021; Eloy Chávez, por Somos Perú; y Alex Trujillo, por Acción Popular. Lurín tiene como postulantes a Walter Valeriano, de Alianza para el Progreso; Antonio Caycho, de Libertad Popular; y Rosa Torrejón, de Renovación Popular.

Más al sur, San Bartolo cuenta con Yolanda Chávez, de Renovación Popular; Rufino Enciso, de Somos Perú; y Fernando Loayza, del PPC. En Punta Hermosa participan Felipe Moreno, de Fuerza Popular; Jorge Linares, de Renovación Popular; Max Ampuero, de Somos Perú; y Héctor Portugal, de Avanza País.

Villa María del Triunfo reúne a David Morales, de Avanza País; Guido Íñigo, de Somos Perú; Roger Parra, de Acción Popular; Juan Castillo, de Obras; y Carlos Chávez, de Perú Primero. Villa El Salvador tiene como candidatos a Walter Quispe, de Podemos Perú; Marcelino Huamán, de Alianza para el Progreso; Homero Díaz, de Avanza País; y Alberto Peralta, de Renovación Popular.