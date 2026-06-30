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Resumen

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El recuento a una semana del cierre de inscripciones. (Foto: Andina)
El recuento a una semana del cierre de inscripciones. (Foto: Andina)
Por Abby Ardiles

Concluido el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer la relación de postulantes que aspiran a las 43 alcaldías de Lima Metropolitana.

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