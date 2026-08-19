Mario Casaretto, actual gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, fue sentenciado a seis años de prisión suspendida tras ser hallado culpable del delito de colusión. La medida, dictada en primera instancia por el Poder Judicial, responde a un caso del 2011 por un desembolso ilegal de fondos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBV) cuando era director de Logística.

La ejecución de la condena contra Casaretto se mantendrá en suspenso hasta que una sala superior ratifique el fallo en primera instancia.

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Junto a la pena principal, el tribunal inhabilitó al exoficial para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena. Asimismo, se fijó una reparación civil solidaria de S/ 23,688 a favor del Estado, luego de la acusación presentada por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía anticorrupción de Lima Centro (Primer Despacho) logró que se condene en primera instancia a Mario Casaretto y César Acosta, exoficiales del Cuerpo General de Bomberos, involucrados en el desembolso ilegal de S/ 13 688 de fondos de dicha entidad en… pic.twitter.com/DUoxUcrnhD — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 19, 2026

Los hechos materia de la sentencia se remontan al año 2011, durante el proceso de remodelación sanitaria de los ambientes de la Compañía de Bomberos N° 106 de Villa María del Triunfo. La investigación fiscal determinó que existió una concertación ilícita entre los funcionarios y particulares para viabilizar pagos por servicios que no se ejecutaron conforme a los requerimientos originales del contrato.

El ex primer jefe de la referida compañía, César Acosta, recibió la misma condena de seis años de prisión suspendida por su responsabilidad en el caso. Según las pruebas, ambos oficiales suscribieron las conformidades de servicio necesarias para el desembolso ilegal de S/ 13,688 en favor de terceros.

El fallo judicial también alcanzó a los proveedores José Cueto y Mario Carrión, quienes fueron condenados a cinco años de prisión suspendida. Las pericias demostraron que las órdenes de servicio por reparaciones sanitarias no se cumplieron, efectuándose trabajos distintos a los pactados o simplemente inexistentes.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público reafirmó que estas acciones afectaron el patrimonio estatal y la transparencia administrativa de la institución bomberil. La fiscalía logró probar que se vulneraron los protocolos de contratación para beneficiar a las empresas involucradas.

Salida de Mario Casaretto de los Bomberos

Mario Casaretto fue expulsado del Cuerpo de Bomberos en agosto del 2015. En aquella oportunidad, el Consejo Nacional de Disciplina decidió separarlo como jefe departamental basándose en una falta ética vinculada a un proceso legal de 1994.

En su defensa de aquel entonces, el excomandante sostuvo que su destitución fue irregular y que se aplicó un reglamento de forma retroactiva para alejarlo de la dirección operativa. Años después regresó y ocupó el cargo de jefe departamental de la cuarta comandancia de bomberos de Lima Centro.

En el 2022 ejerció como subgerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Miraflores, y ocupa su puesto actual en la Municipalidad de Lima desde agosto del 2025.