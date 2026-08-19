Mario Casaretto es gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima. (Foto: Andina)
Mario Casaretto es gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Mario Casaretto, actual gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, fue sentenciado a seis años de prisión suspendida tras ser hallado culpable del delito de colusión. La medida, dictada en primera instancia por el Poder Judicial, responde a un caso del 2011 por un desembolso ilegal de fondos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBV) cuando era director de Logística.

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