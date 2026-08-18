Se planea aplicar una multa de 750 soles a las personas que miccionen en la calle. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)
Se planea aplicar una multa de 750 soles a las personas que miccionen en la calle. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)
Por Carlos Gonzales

En las próximas dos semanas la Municipalidad de Lima aplicará una multa cercana a los 750 soles a las personas que orinen en las calles del Cercado de Lima. El monto resulta llamativo, ya que representa un incremento significativo respecto a la sanción anterior, que era de 250 soles, lo que ha desencadenado diversas opiniones.

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