En las próximas dos semanas la Municipalidad de Lima aplicará una multa cercana a los 750 soles a las personas que orinen en las calles del Cercado de Lima. El monto resulta llamativo, ya que representa un incremento significativo respecto a la sanción anterior, que era de 250 soles, lo que ha desencadenado diversas opiniones.

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La medida que aplicará la comuna capitalina forma parte de la campaña “Todo tiene su lugar”, cuyo objetivo es evitar que las calles, plazas y otros espacios públicos sean utilizados como letrinas al paso y así promover hábitos responsables entre los ciudadanos.

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la MML ha identificado más de 120 puntos críticos del Cercado de Lima que son usados como baños públicos, por lo que los obreros realizan el lavado y desinfección todos los días. Las labores de limpieza demandan el uso de hasta 8 mil litros al día, así como de maquinaria, combustible e insumos.

La Municipalidad de Lima indicó que existen servicios higiénicos disponibles en puntos estratégicos, como el Mercado Central, Mesa Redonda, Las Malvinas y los corredores peatonales Huallaga, Junín, Ica y Ucayali.

Este es el mapa de los baños públicos en el Centro Histórico de Lima. (Imagen: MML)

Se ha elevado la multa porque no se respeta la norma, indicó funcionario de la MML

Héctor Salvatierra, subgerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, explicó a El Comercio que el incremento de la multa para los ciudadanos que miccionen en la vía pública del Cercado se debe a que no se respeta la norma, pese a que sí existe una sanción económica. Remarcó que las cámaras de seguridad de la comuna detectarán a los sujetos que no acaten la medida y el personal de Fiscalización aplicará la multa.

“Estamos modificando la ordenanza ya existente, donde se estipulaba una multa de 250 soles aproximadamente, a fin de elevar el monto, ya que por la cifra nadie respeta la norma. La idea es elevarle al 15% de una unidad impositiva tributaria (UIT), que viene a ser 750 soles aproximadamente”, expresó el funcionario.

“La idea es que, con ciertas acciones, podamos mejorar este gran problema que tenemos en los puntos críticos donde orinan las personas”, agregó.

La Municipalidad de Lima ha identificado puntos críticos en los que las personas orinan. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

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Detalló que los puntos del Centro Histórico de Lima que se han convertido en letrinas públicas son la plaza San Martín, la primera cuadra del jirón Quilca, la cuadra 10 del jirón de la Unión, la parte del jirón Carabaya cercana a la plaza San Martín, el cruce de los jirones Lino Cornejo y Contumazá. Otras zonas afectadas son las plazuelas San Pedro, San Agustín y La Merced.

En el caso de la plaza San Martín y sus alrededores, la situación es más peligrosa, ya que, de acuerdo con lo señalado con el funcionario, los sujetos miccionan en la parte interna del espacio público, como en las bancas de mármol, y en el contorno, como en los portales de la avenida Nicolás de Piérola. “Lo más triste es que son en zonas donde existe infraestructura con monumentos históricos”, afirmó.

Los trabajadores de la MML hace una limpieza diaria de la plaza San Martín. (Foto: Municipalidad de Lima)

En ese contexto, advirtió que la orina contiene amoníaco, una sustancia que puede deteriorar determinadas estructuras y afectar las áreas verdes de la ciudad. Salvatierra indicó que se ha detectado que las personas que miccionan en las calles son aquellas que toman licor en locales nocturnos del Centro Histórico de Lima o que están en situación de calle.

Remarcó que el mal comportamiento de las personas en las calles se da pese a que existen cuatro baños públicos y 69 baños privados situados en restaurantes, cocheras y galerías.

El funcionario de la MML indicó que unos 60 trabajadores de la Subgerencia de Servicios de la Ciudad, con el apoyo de dos motos cisternas, se dedican de manera exclusiva todos los días a la limpieza de las zonas que se han convertido en letrinas al paso.

Hay un déficit de baños públicos en Lima, advierte especialista

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), cuestionó la decisión de la Municipalidad de Lima de elevar las multas a los ciudadanos que miccionen en las calles del Cercado, pues remarcó que su deber es implementar baños públicos.

“Es lamentable y cuestionable esta decisión. La Municipalidad de Lima pretende elevar las multas en lugar de hacer lo más sensato, que es construir baños públicos. Lo lógico sería, si hay una falta de baños públicos, construir baños. Se van por el camino más rápido en vez de cumplir su obligación”, afirmó.

La MML planea detectar a los sujetos que orinen en la calle a través de las cámaras de seguridad. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

“Este problema (de la falta de baños públicos) es muy antiguo, tiene décadas. Los sucesivos alcaldes han tenido más tiempo del debido para solucionar este problema”, añadió.

Cáceres remarcó que una muestra de la falta de baños públicos es que los establecimientos abiertos a los usuarios, como los mercados y los centros comerciales, actualmente cobran por el uso del baño, cuando antes era gratuito.

No obstante, aseguró que lo dispuesto por la MML y otros municipios solo es una “medida declarativa”, pues recordó que no tienen la capacidad ni el personal suficiente para fiscalizar a las personas que miccionen en toda la extensión de sus jurisdiciones. “¿Cuántos agentes se tendría que destinar únicamente para la tarea de mirar si hay un ciudadano miccionando en la vía pública?”, se preguntó.

“Elevar la multa no soluciona el problema”, indicó abogado

El abogado Alejandro Falla, socio del estudio Bullard Falla Ezcurra, consideró que hay una “falta de razonabilidad y proporción” en el establecimiento de este tipo de medidas de sanción para los ciudadanos, en referencia a la pretensión de la MML de elevar las multas a los que orinen en la vía pública del Cercado de Lima.

En diálogo con El Comercio, indicó que las autoridades deberían cumplir con su responsabilidad de implementar baños públicos antes de aplicar sanciones a los ciudadanos. Precisó que dicho servicio no tendría que ser gratuito, pues se debe cumplir ciertos estándares y eso genera costos, tal como ocurre en otros países.

“No tiene mucho sentido perseguir a la gente sin antes haberle puesto la solución al problema. Hay un problema de déficit de baños públicos y aquí hay un incumplimiento y responsabilidad de las municipalidades”, expresó.

“Esta multa es de las más anecdóticas. Todas las municipalidades del Perú tienen este tipo de prohibiciones, hay municipios que tienen multas ridículamente grandes para este tipo de infracciones, donde claramente no hay una proporción”, agregó.

Falla explicó que la disposición de la Municipalidad de Lima no ataca el problema de fondo, sino solo la manifestación del problema. “La multa ataca la manifestación de un problema, pero no el origen del problema, y el origen del problema es que la gente no tiene acceso a baños públicos disponibles suficientes. Elevar la multa no soluciona el problema”, aseveró.

La Municipalidad de Lima aplicará duras sanciones a sujetos que orinen en la calle. (Foto: MML)

También cuestionó que el orinar en la vía pública tenga distintas sanciones en los distritos de Lima. Incluso, enfatizó que dicha conducta es una de las más multadas por las comunas, pero que sería una de las más incumplidas en todo el país. “Me huele a que es un saludo a la bandera en muchas municipalidades”, manifestó.

“Esto solo evidencia un poco el problema mayor, la forma de cómo se usa las multas para supuestamente desincentivar determinadas conductas sin hacer un análisis previo de qué conductas se quiere evitar, si realmente se puede evitar a través de una sanción o cuál es el nivel adecuado de la multa”, puntualizó.