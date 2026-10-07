El fenómeno El Niño es uno de los temas primordiales en el debate de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. (Foto: EC)
El fenómeno El Niño es uno de los temas primordiales en el debate de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El Gobierno implementó la plataforma web Observatorio del Fenómeno El Niño para centralizar la información oficial sobre la emergencia climática en el país. Esta herramienta digital de acceso público integra registros técnicos, normas legales y asignaciones presupuestales de diversos sectores estatales.

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