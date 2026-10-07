El Gobierno implementó la plataforma web Observatorio del Fenómeno El Niño para centralizar la información oficial sobre la emergencia climática en el país. Esta herramienta digital de acceso público integra registros técnicos, normas legales y asignaciones presupuestales de diversos sectores estatales.

La sección normativa del portal agrupa 54 dispositivos legales publicados desde el 2 de julio por distintas entidades públicas. Entre los documentos figura la Resolución Ministerial N° 00348-2026-PRODUCE sobre la pesca exploratoria de pota ante las anomalías marinas.

En materia económica, el sitio web expone los montos de inversión destinados a la reducción de la vulnerabilidad ante desastres en las zonas afectadas. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó transferencias por S/4.9 mil millones mediante decretos supremos para la atención de la emergencia.

Asimismo, el espacio virtual detalla las disposiciones para la ejecución de obras prioritarias ante el peligro inminente de precipitaciones pluviales intensas. En ese rubro, el Decreto de Urgencia N° 013-2026 aprobó medidas complementarias orientadas a la limpieza y encauzamiento de ríos en puntos críticos.

El portal incluye también más de 240 despachos periodísticos sobre el impacto de las anomalías meteorológicas en el territorio nacional. Los reportes consignan desde lluvias extremas en Cajamarca hasta registros de temperaturas elevadas en los departamentos de la costa norte y la selva.

Por su parte, un mapa interactivo territorial facilita la consulta detallada de las condiciones del tiempo y la ejecución del gasto provincial a las 2:00 p.m. La ciudadanía puede acceder a indicadores de calor, ráfagas de viento y niveles de humedad procedentes de estaciones meteorológicas oficiales.

Últimos reportes en el Observatorio del Fenómeno El Niño

El Observatorio incorporó el Comunicado Oficial N° 17-2026 de la comisión multisectorial ENFEN con la ratificación del estado de alerta de El Niño Costero. Dicho informe técnico señaló que el índice térmico superficial del mar registró un valor de +3.38 en condición cálida fuerte.

A su turno, el Senamhi advirtió un incremento térmico de hasta 3°C sobre los valores promedio habituales en las regiones sureñas de Tacna y Moquegua. La institución meteorológica alertó además sobre escenarios de precipitaciones y jornadas calurosas durante el último trimestre en diversas provincias del país.