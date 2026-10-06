La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro inspeccionó el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ante los conciertos de la agrupación surcoreana BTS, programados para los días 7, 9 y 10 de octubre. La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Luis Antonio Torres Tapia y tuvo como objetivo verificar las condiciones y medidas de seguridad previstas para los tres eventos.

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Como parte de la inspección, se realizó un recorrido por la infraestructura del recinto, que incluyó una revisión técnica de la tribuna sur, el montaje del escenario 360 y el campo deportivo, cuya extensión supera los 13.470 metros cuadrados.

Fiscalía verifica medidas de seguridad para conciertos en San Marcos. (Foto: Ministerio Público)

La Fiscalía verificó la capacidad de resistencia de las estructuras, la distribución de los accesos e ingresos, los puntos destinados a personas con discapacidad y el despliegue del personal de seguridad para prevenir situaciones de peligro común.

Durante una reunión interinstitucional, el organizador del evento confirmó además que no se expenderán bebidas alcohólicas durante ninguna de las tres fechas de los conciertos.

Seguridad y tránsito

Las autoridades informaron que 50 brigadistas y fiscalizadores estarán ubicados en las zonas aledañas al recinto deportivo. El trabajo se realizará de manera coordinada con la Región Policial Lima y la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de mantener el orden público y facilitar la circulación en las vías de acceso y evacuación.

Fiscalía supervisa seguridad y accesos para conciertos de BTS en el estadio de San Marcos. (Foto: Ministerio Público)

Las acciones preventivas buscan evitar ilícitos penales como estafa, coacción, disturbios, lesiones culposas, homicidio culposo, violencia contra la autoridad, entorpecimiento de los servicios públicos y suplantación de identidad.

En ese sentido, la Fiscalía exhortó a los asistentes a tomar precauciones al momento de adquirir sus entradas para evitar boletos duplicados o falsificados. Asimismo, recordó que no estará permitido acampar ni ocupar de manera informal la vía pública.

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Participación de entidades

En la mesa de trabajo y el recorrido participaron representantes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Bizarro Entertainment, la Dirección General de Gobierno Interior, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Fiscalía de Familia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El estadio tiene un aforo total superior a las 52.000 personas para los eventos. Las acciones de prevención forman parte de las labores de la Coordinación Nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito para supervisar las condiciones de seguridad en eventos masivos.

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