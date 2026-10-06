Fiscalía advierte sobre entradas falsificadas y ocupación informal de vías. (Foto: Ministerio Público)
Fiscalía advierte sobre entradas falsificadas y ocupación informal de vías. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro inspeccionó el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ante los conciertos de la agrupación surcoreana BTS, programados para los días 7, 9 y 10 de octubre. La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Luis Antonio Torres Tapia y tuvo como objetivo verificar las condiciones y medidas de seguridad previstas para los tres eventos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.