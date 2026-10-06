A un día de los conciertos de BTS, el escenario en el Estadio San Marcos ya va quedando listo para recibir a miles de fanáticos de la agrupación surcoreana. (Foto: Andina)
A un día de los conciertos de BTS, el escenario en el Estadio San Marcos ya va quedando listo para recibir a miles de fanáticos de la agrupación surcoreana. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Cada vez falta poco para el primer concierto de BTS en Lima. Ante la expectativa, el escenario donde se presentará la agrupación surcoreana ya va quedando listo. Fotografías capturadas de un dron muestran las estructuras instaladas en el Estadio San Marcos, para lo que será el debut de Bangtan en el país.

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