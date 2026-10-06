Cada vez falta poco para el primer concierto de BTS en Lima. Ante la expectativa, el escenario donde se presentará la agrupación surcoreana ya va quedando listo. Fotografías capturadas de un dron muestran las estructuras instaladas en el Estadio San Marcos, para lo que será el debut de Bangtan en el país.

Como se sabe, la el grupo de K-pop se presentará en Lima el 7, 9 y 10 de octubre, fechas que marcarán su esperado encuentro con el público peruano. Los conciertos forman parte de la gira mundial “Arirang”.

Las tomas realizadas con dron se puede apreciar que una amplia zona del estadio está ocupada por la infraestructura que será utilizada durante las presentaciones. El montaje incluye una estructura central y diversos elementos técnicos destinados al desarrollo del espectáculo.

A un día de los conciertos de BTS, el escenario en el Estadio San Marcos ya va quedando listo para recibir a miles de fanáticos de la agrupación surcoreana. (Foto: Andina)

Los trabajos se intensificaron durante los últimos días, con el ingreso de equipos, materiales y personal encargado de completar la producción. El objetivo es que el recinto quede en condiciones óptimas para recibir a los asistentes que acudirán a los tres conciertos programadas en Lima.

Uno de los elementos que más destaca en el montaje es el escenario de 360°, diseñado para ofrecer una experiencia visual envolvente al público desde distintos sectores del Estadio San Marcos.

Cabe recordar que BTS arribó a Lima el pasado lunes 5 de octubre procedente de Bogotá, Colombia, y se trasladó bajo un estricto resguardo policial hasta un hotel que estaría ubicado en Miraflores.

A un día de los conciertos de BTS, el escenario en el Estadio San Marcos ya va quedando listo para recibir a miles de fanáticos de la agrupación surcoreana. (Foto: Andina)

Con el escenario prácticamente listo y BTS ya en Lima, el Estadio San Marcos se prepara para convertirse en el punto de encuentro de miles de seguidores del K-pop. El primer espectáculo será este miércoles 7 de octubre y dará inicio a una serie de tres noches que marcarán la primera visita de la agrupación a Perú.