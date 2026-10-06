El servicio militar obligatorio en Corea del Sur suele marcar un antes y un después en la vida de cualquier ciudadano, y para los integrantes de BTS, no fue la excepción. Durante meses, millones de fans en todo el mundo contuvieron el aliento mientras Jin, RM, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook ingresaban a las distintas ramas de las fuerzas armadas surcoreanas. Más allá de la pausada rutina artística, lo que más ha impactado a ARMY ha sido la evidente transformación física de los idols tras someterse a la rigurosa disciplina castrense.

De la estética idol a la complexión militar: Un giro radical

Antes de su enlistamiento, los miembros de BTS mantenían una contextura delgada y estilizada, diseñada para la agilidad en los escenarios, extensas jornadas de baile y la estética visual que caracteriza al K-pop. Si bien realizaban entrenamientos físicos constantes, el enfoque estaba puesto en la resistencia cardiovascular y la flexibilidad.

Sin embargo, el entrenamiento militar en Corea del Sur exige un tipo de fuerza totalmente diferente. Marchas con mochilas de más de 20 kilos, ejercicios de acondicionamiento táctico, levantamiento de peso y una dieta rica en carbohidratos y proteínas transformaron las siluetas de los siete integrantes. El resultado principal: mayor masa muscular, hombros más anchos y una postura notablemente más erguida y firme.

Casos destacados: Las transformaciones más impactantes de BTS

Aunque todos mostraron cambios significativos, algunos integrantes sorprendieron de manera particular a las redes sociales:

Kim Taehyung (V): Fue una de las transformaciones más comentadas. Tras unirse a la unidad de fuerzas especiales (SDT), V reveló un incremento considerable de peso, pasando de un perfil esbelto a ganar cerca de 10 a 15 kilos de masa muscular limpia. Sus fotos en uniforme revelaron brazos mucho más definidos y una presencia imponente.

Fue una de las transformaciones más comentadas. Tras unirse a la unidad de fuerzas especiales (SDT), V reveló un incremento considerable de peso, pasando de un perfil esbelto a ganar cerca de 10 a 15 kilos de masa muscular limpia. Sus fotos en uniforme revelaron brazos mucho más definidos y una presencia imponente. RM (Kim Namjoon): El líder de la banda ya venía trabajando en su físico antes de ingresar, pero la disciplina en el ejército potenció su estructura física. RM lució una espalda más ancha y un volumen muscular en el torso que causó sensación en cada aparición pública.

El líder de la banda ya venía trabajando en su físico antes de ingresar, pero la disciplina en el ejército potenció su estructura física. RM lució una espalda más ancha y un volumen muscular en el torso que causó sensación en cada aparición pública. Jungkook y Jimin: Cumpliendo su servicio juntos como soldados de reemplazo, ambos mostraron un notable desarrollo en la zona superior del cuerpo. Jungkook, quien ya era conocido por su afición al gimnasio, incrementó exponencialmente la masa de sus hombros y espalda.

Cumpliendo su servicio juntos como soldados de reemplazo, ambos mostraron un notable desarrollo en la zona superior del cuerpo. Jungkook, quien ya era conocido por su afición al gimnasio, incrementó exponencialmente la masa de sus hombros y espalda. Jin y j-hope: Al ser los primeros en cumplir con su deber como instructores asistente de entrenamiento, mostraron una tonificación sobria pero muy marcada, destacando por una postura impecable y un aspecto sumamente atlético.

Alimentación y rutinas castrenses: La clave detrás del volumen muscular

El cambio de imagen no ocurrió por casualidad. La rutina en los cuarteles surcoreanos impone un horario estricto: despertar a las 6:00 AM, tres comidas balanceadas al día sin saltos de horario y un descanso nocturno reparador. Esta regularidad, combinada con el consumo constante de raciones proteicas de alta densidad y sesiones diarias de calistenia y pesas, creó el entorno perfecto para la hipertrofia muscular.

Para varios de ellos, el gimnasio dentro del cuartel se convirtió en la principal vía de escape y entretenimiento durante su tiempo libre, lo que aceleró sus ganancias físicas.

Qué significa este nuevo look para el futuro de BTS

El regreso de BTS a la industria musical no solo trae madurez personal y musical, sino también una renovada presencia escénica. Esta imagen más robusta y masculina proyecta una etapa adulta consolidada que conecta muy bien con el concepto de su nueva era. ARMY ha celebrado con entusiasmo este cambio, entendiendo que refleja salud, fortaleza y el cumplimiento con orgullo de su deber nacional.