Carpas fueron instaladas frente a la puerta 1 de San Marcos, uno de los accesos previstos para los conciertos de BTS en Lima. Foto: Captura de video/Latina
Carpas fueron instaladas frente a la puerta 1 de San Marcos, uno de los accesos previstos para los conciertos de BTS en Lima. Foto: Captura de video/Latina
Por Redacción EC

A pocos días de los conciertos de BTS en Lima, un grupo de seguidoras instaló un campamento en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La espera se mantuvo incluso durante la jornada de las Elecciones Municipales 2026, mientras miles de ciudadanos acudían a sus centros de votación.

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