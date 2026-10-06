A pocos días de los conciertos de BTS en Lima, un grupo de seguidoras instaló un campamento en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La espera se mantuvo incluso durante la jornada de las Elecciones Municipales 2026, mientras miles de ciudadanos acudían a sus centros de votación.

En la puerta 1 del campus, uno de los accesos previstos para el público que asistirá a los espectáculos, se observaron carpas ocupadas por Armys, nombre con el que se identifica al fandom de BTS. Las seguidoras buscan mantener sus espacios ante la cercanía del primer concierto de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos.

Carpas fueron instaladas frente a la puerta 1 de San Marcos, uno de los accesos previstos para los conciertos de BTS en Lima. Foto: Captura de video/Latina

Algunas de las asistentes habrían comenzado a reservar espacios en los exteriores del recinto universitario hace aproximadamente un mes. Desde entonces, el grupo estableció una dinámica de relevos para mantener ocupado el campamento sin que todas las integrantes tengan que permanecer allí durante todo el día.

Familiares y otras seguidoras también participan en estos turnos cuando alguna de las jóvenes necesita ausentarse. De esta manera, buscan conservar los lugares que consiguieron con anticipación frente a San Marcos durante los días previos a los conciertos.

Carpas permanecen instaladas frente a la puerta 1

Durante las primeras horas de la mañana, varias jóvenes permanecían dentro de las carpas instaladas frente al campus universitario. Algunas optaron por no brindar declaraciones ante las cámaras y concentraron su atención en mantener la organización del campamento.

La presencia de las fanáticas refleja la expectativa que existe por el regreso de BTS a Lima. Para parte del fandom, los conciertos representan una oportunidad especial al tratarse de una de las primeras ocasiones en las que podrán asistir a una presentación del grupo surcoreano en el país.

Expectativa crece en los alrededores del Estadio San Marcos

El movimiento también se observa en los alrededores de la universidad. Durante el reporte desde la zona se registró la circulación de vehículos pequeños que serían utilizados para labores de coordinación y traslado vinculadas con el evento.

La llegada anticipada de las fanáticas también plantea un desafío para la organización de los accesos. La cantidad de público prevista para las tres fechas requerirá medidas de orden y seguridad, especialmente en los ingresos al Estadio San Marcos.

Los siete integrantes de BTS llegan al hotel de Miraflores donde permanecen, en medio de resguardo policial y ante miles de fans. (Foto: GEC)

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Lima?

BTS se presentará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial Arirang. Los tres conciertos se realizarán en el Estadio San Marcos y están programados para comenzar a las 8:00 p. m.

La primera presentación será este miércoles 7 de octubre, mientras que el grupo volverá al escenario el viernes 9 y sábado 10. Los espectáculos convocarán a seguidores provenientes de distintas regiones del Perú y otros países, incrementando la expectativa en los alrededores del recinto.

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