BTS cumplió su primera noche en Lima tras arribar a la capital para sus esperados conciertos. Los siete integrantes del conjunto musical surcoreano permanecieron en la ciudad bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El avión con la delegación aterrizó el lunes a las 5:50 p.m. en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedente de Bogotá, Colombia, donde tuvieron sus más recientes conciertos. La comitiva completó sus trámites de migración e ingreso al país sin contratiempos reportados en la terminal aérea.

Un operativo de seguridad custodió el traslado de los artistas hacia un reconocido hotel ubicado en el distrito de Miraflores. Un contingente policial estableció un cerco perimétrico en los accesos vehiculares y peatonales del inmueble para mantener el orden.

Medidas de seguridad en las afueras del hotel JW Marriott en Miraflores, donde pernoctó BTS. (Foto: GEC)

Medidas de seguridad en las afueras del hotel JW Marriott en Miraflores, donde pernoctó BTS. (Foto: GEC)

Los siete integrantes de BTS llegan al hotel de Miraflores donde permanecen, en medio de resguardo policial y ante miles de fans. (Foto: GEC)

Decenas de fanáticos se congregaron en las inmediaciones del hospedaje con pancartas y mensajes de bienvenida. La concurrencia permaneció en los alrededores durante varias horas de la noche sin generar incidentes con las autoridades.

Actividades de BTS programadas en Lima para hoy 6 de octubre

El Circuito Mágico del Agua proyecta desde hoy 6 de octubre imágenes de BTS en la Fuente de la Fantasía a las 7:10 p.m. y 8:10 p.m. El Parque de la Amistad en Surco también presenta iluminaciones especiales a partir de las 6:30 p. m.

La Municipalidad de Lima programó para hoy 6 de octubre la inspección técnica final en las instalaciones del recinto. Los fiscalizadores evalúan las estructuras temporales, escenarios, torres de sonido y vías de evacuación para el público.

Un grupo de seguidores instaló carpas en la Av. Óscar R. Benavides para conseguir los primeros lugares de acceso al concierto. Las autoridades observaron decenas de carpas en la puerta uno del campus desde las primeras horas de la mañana.

Los siete integrantes de BTS llegan al hotel de Miraflores donde permanecen, en medio de resguardo policial y ante miles de fans. (Foto: GEC)

La Policía Nacional del Perú desplegó agentes en la zona universitaria para resguardar la seguridad de la vía pública. La gerencia municipal activó además un plan de desvíos para el tránsito vehicular en las avenidas aledañas al estadio.

Fechas y horarios de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos

Los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos se realizarán los días 7, 9 y 10 de octubre. Esta serie de presentaciones marca el retorno del conjunto surcoreano a los escenarios musicales de América del Sur.

El ingreso para la prueba de sonido concluye a las 2 p.m., mientras que las puertas para campo abren a las 4 p.m. El acceso a tribunas inicia a las 5 p.m. y el espectáculo musical empieza a las 8 p.m. en cada jornada.