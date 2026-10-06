Los siete integrantes de BTS llegan al hotel de Miraflores donde permanecen, en medio de resguardo policial y ante miles de fans. (Foto: GEC)
Los siete integrantes de BTS llegan al hotel de Miraflores donde permanecen, en medio de resguardo policial y ante miles de fans. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

BTS cumplió su primera noche en Lima tras arribar a la capital para sus esperados conciertos. Los siete integrantes del conjunto musical surcoreano permanecieron en la ciudad bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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