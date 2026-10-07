Durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, Jung Ho-seok, conocido mundialmente como J-Hope, sorprendió a sus seguidores al compartir el detrás de cámaras de la primera prueba de sonido (soundcheck) de BTS en Lima, previo al inicio de sus tres fechas programadas en el Estadio San Marcos.

En las imágenes compartidas en su cuenta oficial de Instagram, el cantante grabó en modo selfie el trayecto del grupo desde el túnel de camerinos hacia el escenario. En el video se aprecia a los integrantes saludando con entusiasmo en español al ARMY peruano, que llegó al recinto desde tempranas horas.

J-Hop mostró el detrás de cámaras de la primera prueba de sonido de BTS en Lima

El registro e ingreso para los fanáticos con boleto VIP y acceso al soundcheck estuvo habilitado hasta las 2:00 p. m., momento en el que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook salieron a tarima para interactuar y cantar los primeros temas del espectáculo.

Horas más tarde, ya durante el show oficial iniciado a las 8:00 p. m., J-Hope volvió a conectar con el público peruano demostrando su dominio del idioma local. “Ya nos vimos, siento que esto va a ser una locura. Esta noche confío en ustedes”, exclamó el artista, desatando la ovación de miles de asistentes.

BTS en Lima: imágenes del primer concierto del grupo en el Estadio San Marcos | Fotos y videos: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro.

Nacido el 18 de febrero de 1994 en Gwangju, Corea del Sur, Jung Ho-seok se desempeña como rapero, bailarín principal, compositor y productor dentro de BTS.

Su nombre artístico proviene del deseo de convertirse en una fuente constante de esperanza tanto para sus compañeros de grupo como para la comunidad global de seguidores de la banda.

LOS SIETE MIEMBROS SALUDANDO EN ESPAÑOL A LAS ARMYS PERUANAS 😭💜🥹 https://t.co/FyfC4bjikZ — ٭ (@_sdl93) October 8, 2026

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