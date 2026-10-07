En sus redes sociales, el artista compartió imágenes del detrás de cámaras de su primer encuentro con sus fans peruanos durante la prueba de sonido. | Foto: Captura de Instagram (@uarmyhope)
En sus redes sociales, el artista compartió imágenes del detrás de cámaras de su primer encuentro con sus fans peruanos durante la prueba de sonido. | Foto: Captura de Instagram (@uarmyhope)
Por Redacción EC

Durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, Jung Ho-seok, conocido mundialmente como J-Hope, sorprendió a sus seguidores al compartir el detrás de cámaras de la primera prueba de sonido (soundcheck) de BTS en Lima, previo al inicio de sus tres fechas programadas en el Estadio San Marcos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.