Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

J-Hope vivió un emotivo momento durante un concierto en Japón. (Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels)
J-Hope vivió un emotivo momento durante un concierto en Japón. (Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels)
Por Redacción EC

J-Hope, popular integrante de la banda surcoreana BTS, vivió un emotivo momento durante un concierto de la boy band en Japón al confirmar el fallecimiento de su abuela materna. El anuncio se dio en pleno escenario, sorprendiendo y conmoviendo a miles de asistentes y al ARMY en general.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.