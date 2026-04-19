J-Hope, popular integrante de la banda surcoreana BTS, vivió un emotivo momento durante un concierto de la boy band en Japón al confirmar el fallecimiento de su abuela materna. El anuncio se dio en pleno escenario, sorprendiendo y conmoviendo a miles de asistentes y al ARMY en general.

El hecho ocurrió durante una presentación en el Tokyo Dome, donde el artista decidió detenerse para compartir la noticia con sus seguidores. Según explicó, se enteró del fallecimiento poco después de llegar al país asiático, lo que hizo aún más difícil su participación en el espectáculo.

Durante su intervención, el cantante habló con sinceridad sobre el impacto emocional que esta triste noticia le ha generado. “Esta podría ser una historia un poco pesada”, expresó al público antes de revelar la pérdida de su abuela, quien fue una figura clave en su vida.

J-Hope vive un duro momento al revelar la pérdida de su abuela durante un concierto de BTS. (Foto: Captura X / @btsmemeories)

El idol también recordó que su abuela fue quien lo crio desde pequeño, destacando el papel fundamental que tuvo en su formación personal y artística. Además, aseguró que ella siempre se sintió orgullosa de su carrera y del grupo.

“Cuando llegué aquí, me dieron la noticia de que mi abuela materna, quien me crio desde pequeño, había fallecido… Me sentí muy confundido y desorientado por un momento, pero mientras comía con los demás chicos y preparábamos el ensayo del concierto, ese desconcierto se fue reduciendo mucho, creo”, reveló J-Hope.

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A pesar del duro momento, J-Hope continuó con el concierto y explicó que el apoyo de sus compañeros y el trabajo en equipo lo ayudaron a sobrellevar el impacto inicial de la noticia. El artista destacó que compartir tiempo con los integrantes de BTS le permitió encontrar fortaleza.

Pese a la lamentable pérdida del cantante, BTS mantiene firme su gira mundial Arirang, con la que ofrecerán diversos conciertos alrededor del mundo, incluyendo Perú, donde ya agotaron tres fechas: el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.