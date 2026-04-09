El grupo surcoreano BTS sorprendió a los integrantes de Santos Bravos con una caja de regalos personalizada. El gesto, que fue compartido mediante un video de ‘unboxing’, rápidamente se viralizó entre fans del K-pop y seguidores de la boyband latina, que tiene entre sus integrantes al peruano Alejandro Aramburú.

Mediante la cuenta oficial de Instagram, Santos Bravos compartió un sorpresivo video, donde se muestra al integrante peruano Alejandro Aramburú presentando una misteriosa caja enviada por HYBE, la agencia detrás de BTS, lo que despertó gran expectativa entre los seguidores.

“HYBE nos ha dado esta caja misteriosa. Vamos a ver qué hay”, expresó Alejandro antes de abrir la caja.

Al descubrir el contenido, los integrantes de Santos Bravos encontraron diversos artículos personalizados, entre ellos gorras, stickers y una casaca impermeable. La emoción fue evidente, especialmente cuando destacaron detalles como los colores de los obsequios.

“Azul, mi color favorito”, expresó Gabi Bermúdez al descubrir la casaca, mientras el resto de los miembros se mostraron felices por el regalo.

Uno de los momentos más comentados del clip fue la reacción espontánea de los artistas, quienes no ocultaron su entusiasmo al recibir los regalos.

La preventa de entradas para este evento iniciará el miércoles 18 de marzo a las 10:00 a.m. a través de la plataforma Teleticket. | Foto: Difusión

Santos Bravos agradeció el detalle interpretando “Swim”, uno de los temas recientes de BTS. Los integrantes cantaron utilizando los obsequios recibidos, y agradeciendo a septeto surcoreano: “¡Gracias, BTS!”.

La publicación compartida por Santo Baravos rápidamente se viralizó, generando miles de reacciones en diversas plataformas de redes sociales como TikTok y X. Este gesto ha sido interpretado por fans como un reconocimiento al crecimiento internacional de Santos Bravos, una boyband formada en 2025 por HYBE Latin America e integrada por artistas de distintos países, incluido Perú.