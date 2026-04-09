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Santos Bravos recibió una caja de regalos exclusivos de BTS y así fue su reacción. (Foto: Instagram / Santos Bravos)
Santos Bravos recibió una caja de regalos exclusivos de BTS y así fue su reacción. (Foto: Instagram / Santos Bravos)
Por Redacción EC

El grupo surcoreano BTS sorprendió a los integrantes de Santos Bravos con una caja de regalos personalizada. El gesto, que fue compartido mediante un video de ‘unboxing’, rápidamente se viralizó entre fans del K-pop y seguidores de la boyband latina, que tiene entre sus integrantes al peruano Alejandro Aramburú.

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