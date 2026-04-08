El esperado regreso de BTS a los escenarios, después de cuatro años de ausencia, incluye una novedad especial para sus seguidores peruanos. Y es que, Lima será una de las ciudades destacadas en los productos oficiales de la gira mundial “BTS World Tour Arirang 2026”, siendo incluida en una polera exclusiva junto a otras ciudades como Bogotá, Santiago, São Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires.

Esta es la polera, que forma parte del merch oficial de BTS, con el nombre de Lima en su diseño | Foto: Wewerse

Disponible por 120 dólares en la tienda oficial Weverse, esta prenda resalta la relevancia de Perú como un punto clave en la gira latinoamericana del grupo, que se presentará en en el Estadio San Marcos el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026.

BTS está a punto de hacer historia en Lima. Con dos conciertos y una demanda que supera las expectativas, Ticketmaster revela el proceso de venta de entradas. ¿Sabías que se espera un ‘sold out’ en tiempo récord? Todos los detalles sobre precios y cómo obtener tu entrada están aquí.

Las entradas para la preventa de estos conciertos, exclusivo para los miembros del 'Army Membership’, se agotaron rápidamente este 8 de abril, incluso antes de lo previsto, debido a la alta demanda.

Sin embargo, aún quedan oportunidades para quienes deseen ver al grupo surcoreano, pues la venta general de entradas comenzará el 10 de abril a las 10:00 a. m. , abierta al público en general. Los precios son:

Campo: S/ 851.00

Tribunas Oriente y Occidente: S/ 667.00

Tribunas Norte y Sur: S/ 483.00

Soundcheck Package (incluye acceso a la prueba de sonido): S/ 2,591.00

BTS se presenta en Seúl, el pasado 21 de marzo, luego de cuatro años de ausencia debido al servicio militar obligatorio de sus miembros. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

El sistema de venta será 100% digital, utilizando la aplicación Quentro, que emite códigos QR dinámicos para garantizar la autenticidad de las entradas. Además, las transferencias de boletos solo serán permitidas a partir de 30 días antes de la fecha del primer concierto.

VIDEO RECOMENDADO: