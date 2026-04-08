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Esta mercadería exclusiva del grupo coreano está disponible en su tienda oficial, Weverse Shop | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
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Por Redacción EC

El esperado regreso de BTS a los escenarios, después de cuatro años de ausencia, incluye una novedad especial para sus seguidores peruanos. Y es que, Lima será una de las ciudades destacadas en los productos oficiales de la gira mundial “BTS World Tour Arirang 2026”, siendo incluida en una polera exclusiva junto a otras ciudades como Bogotá, Santiago, São Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires.

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