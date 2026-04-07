Ante la gran expectativa generada por el inicio de la preventa de entradas para el concierto de la banda surcoreana BTS en Perú y a fin de prevenir problemas similares a los reportados en países como México, Indecopi informó que desplegará acciones de fiscalización para supervisar el proceso de venta previsto para el 7 y 10 de abril, a fin de proteger los derechos de los consumidores.

En ese contexto, personal de la Dirección de Fiscalización de Indecopi acudió a las oficinas de Ticketmaster para monitorear el proceso de preventa de entradas en resguardo de los consumidores. Durante la diligencia, se evaluó el correcto funcionamiento de la plataforma y el flujo de venta.

La empresa ha brindado las facilidades al equipo de supervisión de Indecopi para dar cumplimiento a las acciones preventivas en defensa de los derechos de los consumidores.Estas acciones se replicarán el 10 de abril, fecha de la venta general y se dan en el marco del expediente de indagación abierto por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 a fin de resguardar los derechos de los consumidores.

Adicionalmente, se ha requerido información a las empresas encargadas del evento sobre el aforo total, la cantidad de entradas disponibles para la preventa y venta general, las cortesías, así como las medidas de seguridad y protocolos ante contingencias.

De encontrarse indicios de infracciones, la Secretaría Técnica de la Comisión evaluaría el inicio de un procedimiento sancionador, el cual puede derivar en multas de hasta 450 UIT, además de la imposición de medidas correctivas a favor de los consumidores.

Indecopi también confirmó que, tras el anuncio del proceso de venta de entradas, se produjo un cambio en la empresa organizadora del evento, pasando de Live Nation Perú a Bizarro Entertainment y Servicios Perú, según lo informado por Ticketmaster. Ante este cambio se recomendó a los consumidores adquirir entradas únicamente a través de los canales oficiales y evitar ofertas o sorteos que no cuenten con respaldo verificable.