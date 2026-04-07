Resumen

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De encontrarse indicios de infracciones, la Secretaría Técnica de la Comisión evaluaría el inicio de un procedimiento sancionador, el cual puede derivar en multas de hasta 450 UIT. Foto: GEC.
De encontrarse indicios de infracciones, la Secretaría Técnica de la Comisión evaluaría el inicio de un procedimiento sancionador, el cual puede derivar en multas de hasta 450 UIT. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Ante la gran expectativa generada por el inicio de la preventa de entradas para el concierto de la banda surcoreana BTS en Perú y a fin de prevenir problemas similares a los reportados en países como México, Indecopi informó que desplegará acciones de fiscalización para supervisar el proceso de venta previsto para el 7 y 10 de abril, a fin de proteger los derechos de los consumidores.

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