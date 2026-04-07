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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Claudia Inga Martínez

¿Es posible ahorrar y combatir la cantidad de residuos de alimentos en el Perú? Una startup peruana vio la oportunidad de crear un ecosistema que pudiera hacerlo realidad: Cirkula. Michelle Gomberoff, CEO de la plataforma, explica que funciona como una suerte de ‘marketplace‘ que conecta negocios que tienen excedentes de comida de buena calidad-con fechas próximas a vencer- que buscan ofertarlos a mejores precios para mayor opción de venta con usuarios dispuestos a comprarlos y que buscan comida con descuentos.

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