¿Es posible ahorrar y combatir la cantidad de residuos de alimentos en el Perú? Una startup peruana vio la oportunidad de crear un ecosistema que pudiera hacerlo realidad: Cirkula. Michelle Gomberoff, CEO de la plataforma, explica que funciona como una suerte de ‘marketplace‘ que conecta negocios que tienen excedentes de comida de buena calidad-con fechas próximas a vencer- que buscan ofertarlos a mejores precios para mayor opción de venta con usuarios dispuestos a comprarlos y que buscan comida con descuentos.

La ejecutiva remarca que los productos en la aplicación tienen mínimo un 40% de descuento y cuentan con fechas recomendadas de consumo. Hasta el momento, dentro de los más de 1.000 comercios afiliados se encuentran restaurantes, cafeterías y supermercados. Gomberoff adelanta que entrarán a más categorías, con las que buscan este doble impacto: generar ahorro y reducir los desperdicios en la capital.

“Este año estamos buscando consolidar el segmento de supermercados, tiendas de conveniencia y distribuidores dentro de la aplicación. Empezamos poco a poco con los alimentos, pero muchos de nuestros clientes también trabajan con alimentos para mascotas o productos de cuidado personal que tienen el problema de que el producto se está venciendo, lo que va a generar un impacto ambiental negativo”, sostiene.

Es así que, narra, vio la oportunidad de que Cirkula movilice esas nuevas categorías, que están empezando a abrir este año. “Estamos explorando algunas de las categorías que hagan sentido para nuestros clientes”, anota.

La ejecutiva cuenta que para el caso de las distribuidoras, que tienen almacenes más alejados de Lima, crearon un modelo de almacén propio de Cirkula, donde las marcas pueden despachar los productos y desde allí- Miraflores- la plataforma realiza la venta de distintos productos. Gomberoff recuerda que los usuarios de la plataforma, por lo general, van a recoger los productos desde el punto de venta de acuerdo a la proximidad. Es muy poco el uso del delivery, dice.

¿Cuán frecuente es la compra, en promedio? Hoy es un poco más de dos veces al mes. “Esto es lo que queremos seguir impulsando , por eso también ampliamos categorías tanto en otras verticales como en supermercados y distribuidoras”, menciona.

Por el lado de los comercios, la ejecutiva comenta que estos se afilian, eligen horarios y publican sus productos excedentes en tiempo real en la plataforma.

Actualmente, Cirkula opera en Lima por operatividad y logística, así como para aprovechar la rentabilidad de crecimiento. Por el momento no ven la opción de ir a otras ciudades del país, pero esperan hacerlo en algún momento. No obstante, sí han dado el salto a Quito, Ecuador. “Ahorita nos estamos enfocando en ciudades que nos traigan rentabilidad. Somos considerada una startup de impacto ambiental y ese es el propósito”, menciona. De hecho, el financiamiento que han podido levantar para el desarrollo del modelo ha sido de inversionistas de impacto ambiental de Alemania, Noruega, Ecuador y Perú.

Más adelante, confiesa, también les interesa llegar al mercado boliviano. “Lo tenemos presente para una próxima expansión. Lo que hacemos es ingresar al ecosistema uno o dos años antes, para conocer a otras empresas, inversionistas y mentores”, cuenta.

¿Cómo surgió el modelo? Gomberoff cuenta que lo vieron hace ya siete u ocho años en otro país e hicieron ‘match’. Se preguntaron cómo en Latinoamérica y en Perú, donde la gastronomía es algo tan cultural, no había algo similar. “Buscamos que se dé competencia sana y aparezcan nuevos actores porque eso genera la formación de legislaciones para la reducción de desperdicio de alimentos. O, que pase como en otros mercados, donde los comercios o marcas tienen plataformas alternas o tienen que donar”, refiere.

El inicio de la ‘app’ no fue sencillo. No solo porque la lanzaron dos meses antes del inicio de la pandemia, sino que cuando se pudo operar, hubo que convencer a los comercios de participar, ya que muchos no entendían el concepto. Y es que, normalmente, los negocios de alimentos y supermercados registran entre 2% y 20% de sobreproducción o excedente; en ese entonces, les costaba admitirlo. Cirkula realizó visitas nocturnas, conversó con el personal de los negocios y recopiló la evidencia. De esa manera, demostraron los buenos resultados de la ‘app’. “Uno de los restaurantes más aventureros fue Tanta, que fue como un sello de confianza. Poco a poco se fueron sumando más tiendas y marcas”, recuerda.

Al cierre del año, Cirkula llegaría a los 1.500 comercios afiliados entre Perú y Ecuador. Así también, buscan que al menos el 20% de las transacciones generadas en la aplicación se dé a través de categorías alternas -fuera de los alimentos, restaurantes y cafeterías-, y que el segmento de conveniencia, distribuidores y supermercados represente un 20%.

Este año proyectan sumar más de S/10 millones en ahorros para sus usuarios y 1 millón de productos vendidos a través de la ‘app’.