Resumen

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El objetivo es impulsar la exploración de nuevas áreas de explotación con potencial de desarrollo. Foto: GEC.
El objetivo es impulsar la exploración de nuevas áreas de explotación con potencial de desarrollo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), presentó la nueva cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026 conformada por 69 proyectos que concentran una inversión conjunta de US$757 millones.

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