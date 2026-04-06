El Ministerio de Energía y Minas (Minem) a través de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), presentó la nueva cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026 conformada por 69 proyectos que concentran una inversión conjunta de US$757 millones.

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El objetivo es impulsar la exploración de nuevas áreas de explotación con potencial de desarrollo, así como contribuir a la extensión de la vida útil de las unidades mineras existentes.

En comparación a agosto del 2025, la inversión global de la cartera presenta un incremento de US$29.5 millones, equivalente a una variación de +4,1%, a raíz de la incorporación de 32 nuevos proyectos en 2026, y al ajuste de inversión en el proyecto Antapata.

Estas 32 nuevas iniciativas de inversión en exploración minera, en conjunto, representan una inversión estimada de US$287.5 millones. Destacan los proyectos Sombrero (US$106.2 millones), Trapiche (US$36.8 millones), Elida (US$15.0 millones), Colquemayo (US$13.5 millones) e Iluminadora (US$12.4 millones).

Además, se informó que 30 proyectos dejaron de formar parte de la cartera debido a que culminaron satisfactoriamente el proceso de obtención de los permisos y autorizaciones requeridos para el inicio de actividades de exploración, avanzando hacia la etapa posterior de este proceso.

Cabe precisar que la salida de estos proyectos no constituye una reducción de la actividad exploratoria, sino el tránsito hacia la fase de ejecución de exploración.