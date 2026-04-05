El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional, suscribió el contrato para la construcción del nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, en Ica, con una inversión de US$ 405 millones.

Esta obra beneficiará directamente a 29 provincias y 280 distritos de las regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Cusco, consolidándose como un eje clave para el desarrollo logístico y económico del país.

¿En qué consistirá? El terminal incorporará dos muelles, tres amarraderos y equipamiento especializado para carga a granel, carga general y contenedores, lo que permitirá dinamizar las operaciones portuarias, optimizar el transporte de mercancías y mejorar la conexión logística del sur peruano.

Bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), la iniciativa abarca el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del terminal. Una vez en funcionamiento, se convertirá en el tercer puerto más importante del país, después del Callao y Chancay, reforzando la competitividad del comercio exterior.

El proyecto, suscrito con la Sociedad Concesionaria San Juan Port, permitirá que, durante sus primeros cinco años, el terminal genere aproximadamente 1.500 empleos directos e indirectos. Asimismo, se implementará un fondo social que recaudaría cerca de S/ 290 millones, destinado a financiar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas, informó el Gobierno.

Con este avance, el MTC reafirma su compromiso de promover infraestructura portuaria moderna que impulsa inversiones y genera oportuidades para todos los peruanos, consolidando al país como un hub logístico estratégico en la región.