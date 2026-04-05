Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional, suscribió el contrato para la construcción del nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, en Ica, con una inversión de US$ 405 millones.