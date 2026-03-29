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IIMP advirtió que reducir el plazo de las concesiones mineras podría afectar la seguridad jurídica, la inversión y la competitividad del país. Foto: Andina.
IIMP advirtió que reducir el plazo de las concesiones mineras podría afectar la seguridad jurídica, la inversión y la competitividad del país. Foto: Andina.
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó, entre otros aspectos, eliminar la irrevocabilidad de los contratos mineros y reducir los plazos del régimen de las concesiones mineras de 30 a 15 años. Esta iniciativa desconoce los tiempos que exige el desarrollo de un proyecto minero formal y agrava la pérdida de competitividad minera del Perú de los últimos años.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.