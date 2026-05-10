—A un mes de la segunda vuelta, el candidato con más opciones de disputar la presidencia con Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, dice que no priorizará el crecimiento económico. ¿Cómo debemos entender esta declaración?

Roberto Sánchez es un riesgo para todas las inversiones, pero fundamentalmente para la minería y la agricultura. Promete revertir concesiones que liquidarían la minería. Además de eso, estatizaciones, nacionalizaciones y una segunda reforma agraria. Entonces, es un riesgo para todas las inversiones privadas que ocupan el 80% de las totales en el Perú.

—En un artículo en El Comercio, usted plantea que la gran interrogante para la minería moderna –y la minería en general– es si el nuevo gobierno va a continuar con la incertidumbre para las inversiones o si será peor. Poniéndonos en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ¿el escenario será peor?

El escenario puede ser peor y hay que estar preparado para lo que se vendría con Sánchez: una ley contra las concesiones mineras y una ley MAPE ideologizada y, probablemente, la modificación de la Ley General de Minería.

—La Ley General de Minería, que en la práctica modifica las concesiones mineras actuales, está aprobada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. El autor sería Roberto Sánchez.

El líder de la minería informal en el Congreso no es el señor Cutipa, quien preside la comisión, sino es el señor Sánchez quien, de alguna u otra manera, lidera esta comisión de facto. Entonces, quien está detrás de todas esas iniciativas para revertir concesiones, para reducir los plazos de concesiones o para quitar el concepto de irrevocabilidad en las concesiones, es Sánchez. No hay ninguna duda de que él es el representante oficial de la minería informal en el Congreso.

—Usted afirma que, si esa reforma se llega a dar, liquidaría toda posibilidad de confianza y seguridad en un país que tiene más de 60.000 millones en proyectos. ¿En qué estado se encuentran esos proyectos?

Están planificados pero no se pueden desarrollar, primero, por conflictividad social; segundo, por tramitología; y tercero, por incertidumbre política. Si Roberto Sánchez llegara a la presidencia, le pondría más incertidumbre política a un sector que necesita predictibilidad para invertir.

—La inestabilidad política nos coloca en desventaja frente a Chile y Argentina, que están reduciendo los trámites para la ejecución de proyectos mineros. ¿A dónde irían los proyectos que no se hacen en el país?

Se van a ir a Argentina, que ha preparado un régimen tributario para los grandes inversiones que le da muchas garantías, predictibilidad, certidumbre y seguridad jurídica a las inversiones mineras. Y luego está Chile, donde el presidente Kast prepara un paquete para reducir la permisología en proyectos mineros. Tanto en Argentina como en Chile les están dando garantías al empresario y todo esto permitiría, por ejemplo, que en Argentina haya 1 millón de toneladas de cobre en los próximos años, y que Chile pase de producir 5,5 millones de toneladas de cobre a 6,5 millones de toneladas.

"El líder de la minería informal en el Congreso no es el señor Cutipa, quien preside la comisión, sino es el señor Sánchez quien, de alguna u otra manera, lidera esta comisión de facto".

—¿Cuánto cobre produce actualmente el Perú?

Entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas.

—Con sus reformas, Chile triplicaría la producción del Perú, ¿y eso por mano propia?

Mientras en Chile y en Argentina vas a encontrar gobiernos que le dan certidumbre y seguridad jurídica a las inversiones, en un posible gobierno de Sánchez sería todo lo contrario: un gobierno que le quita certidumbre, predictibilidad, que quita las concesiones, que beneficia con una ley MAPE a la minería informal y a la minería ilegal. Entonces, todo eso nos lleva a decir que la posible inversión minera de 60.000 millones de dólares podría ser retirada.

Iván Arenas Ramírez, analista político (Foto: Hugo Pérez EC).

—¿Por qué no existe una comunicación adecuada que le permita al ciudadano entender que 60.000 millones de dólares en inversión minera se convierten en impuestos, y bien invertidos le permitiría al Estado enfocarlos en educación, salud y en proyectos que los beneficien directamente?

Ha habido un adelanto de canon de 3.000 millones de dólares a todos los gobiernos regionales que lo reciben. Lo que ocurre es que los gobiernos regionales y municipales no están gastando el dinero. Entonces, lo que tendría que darse es una reforma para que haya un canon directo a la población y, adicionalmente, que este pueda distribuirse a otras regiones que actualmente por ley no lo reciben. Necesitamos democratizar el canon para otras regiones y la forma en que este llega. Adicionalmente, se necesita de una reforma en los procesos de inversión pública para que la contribución de la minería moderna se sienta en los lugares donde se desarrolla.

—Esto es muy importante, porque el candidato Roberto Sánchez ha dicho: “Muéstrame los resultados de este modelo económico mercantilista”, que por cierto ha logrado que millones de peruanos salgan de la pobreza.

Podríamos estar de acuerdo en el diagnóstico, en el sentido de que no hay agua potable, no hay infraestructura, no hay educación, no hay mejora de la calidad de la salud. Pero eso no se debe al modelo económico sino al modelo del Estado. Lo que hay que reformar es el modelo del Estado, no el modelo económico. El modelo económico ha permitido que exista canon, tributación, regalías. Lo que hay que cambiar es la forma en que se ha organizado el Estado y una de las grandes reformas es la descentralización. El señor Sánchez va a una receta equivocada. Él piensa que es el modelo económico cuando en realidad es el modelo del Estado y necesitamos hacer una reforma intensiva para que el Estado esté al servicio de la gente.

—Ha quedado en suspenso en el Congreso la ampliación del Reinfo y la ley MAPE. ¿La composición del nuevo Congreso frenaría la nueva ley MAPE que, como usted dice, es una norma ideologizada?

Creo que la ley MAPE se va a debatir, va a ser una ley técnica con propuestas de gremios e instituciones, pero creo que la ampliación del Reinfo, va a continuar porque hay 22.000 Reinfo que tienen que formalizarse. La ampliación acaba el 31 de diciembre. No creo que un nuevo gobierno, sea de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, vaya a querer pelearse –políticamente hablando– con los mineros informales. Debemos pensar que el Reinfo se va a ampliar, con reformas pero se va a ampliar. Y debemos empezar a discutir la ley MAPE, separándola de otras propuestas ideologizadas.

—Ha dicho que ninguna bancada se va a querer pelear con la minería informal y menos ahora en campaña…

Y menos al inicio de gobierno. Sea cual fuera el gobierno elegido, no va a querer iniciar con una marcha de los mineros informales en agosto. Yo creo que el gobierno y el nuevo Congreso van a ampliar el Reinfo a fin de año de todas maneras.

Iván Arenas Ramírez, analista político (Foto: Hugo Pérez EC).

—En cuanto a los aportes de campaña, la ONPE ha llamado la atención a Sánchez porque hay aportantes no identificados. ¿Tiene asidero la crítica de que buena parte de la minería informal e ilegal financia la campaña de Roberto Sánchez?

Completamente. Cuando ves la composición del actual Congreso y los candidatos de Juntos por el Perú (JP) que han sido elegidos a las cámaras de Diputados y Senadores, vas a encontrar que muchos de ellos responden a los intereses de la minería ilegal. Ya no son nexos, ya no son representantes indirectos, sino ahora son representantes directos, son dirigentes, son productores.

—¿Por ejemplo? ¿Qué dirigentes han salido elegidos?

Por ejemplo, en Apurímac, Jesús Pérez responde a los intereses de ese sector económico. Entonces, sí ha habido un financiamiento de la minería informal a JP y es altamente probable que en la segunda vuelta también haya ese financiamiento.

—¿Y en Fuerza Popular y Renovación Popular?

Sí, pero no de la manera como existe en JP, donde cuatro representantes de la minería informal han sido elegidos congresistas por ese partido.

"Cuando ves la composición del actual Congreso y los candidatos de Juntos por el Perú (JP) que han sido elegidos a las cámaras de Diputados y Senadores, vas a encontrar que muchos de ellos responden a los intereses de la minería ilegal".

—¿Hay más representantes de la minería informal elegidos en otros partidos?

Sí, hay uno elegido en Fuerza Popular por La Libertad. En Renovación Popular no se pudo elegir ninguno.

—En cuanto a Petro-Perú, actualmente hay una reorganización en marcha, pero hay movidas internas en la empresa contra esta medida. ¿Qué le espera a esta empresa en un próximo gobierno?

Va a ser muy difícil para cualquiera de los gobiernos que en los primeros 100 días hagan una reforma en Petro-Perú. Sánchez dice que Petro-Perú debería recibir más apoyo del Estado, y Fuerza Popular en el cortísimo plazo tampoco lo va a hacer, aunque sí podría continuar con la reorganización, pero no en el cortísimo plazo.

Iván Arenas Ramírez, analista político (Foto: Hugo Pérez EC).

—¿Qué podemos esperar del proyecto de segunda reforma agraria de JP?

Hay un sector dentro del sanchismo, que es absolutamente estatista, nacionalista. En el campo se están generando expectativas de que va a haber confiscaciones, nacionalizaciones. Los operadores de Sánchez están diciendo que va a haber una segunda reforma que será igual a la del 68, respecto del cooperativismo. Entonces, aquí lo importante no es hacer, sino es que se abren expectativas y Sánchez tiene que apelar a esas expectativas, lo que significa que la agroexportación va a pasar por la misma incertidumbre que la minería.

—¿Qué dicen concretamente?

Que esa tierra va a ser del Estado y que el Estado va a estar al servicio tuyo. Ese es el relato que se está armando, que esas tierras van a volver a ser del Estado. Es una nueva forma de entender la nacionalización.

—Se está generando un llamado movimiento por la unidad, que agrupa a candidatos como Alfonso López Chau, Marisol Pérez Tello y Ronald Atencio. ¿Cree que este es el preludio del apoyo que le van a dar a Roberto Sánchez?

Sí, quieren copar el apoyo para retirar a los sectores más extremos.

"Los operadores de Sánchez están diciendo que va a haber una segunda reforma que será igual a la del 68, respecto del cooperativismo".

—¿Buscan edulcorar a Sánchez?

Lo quieren ollantizar, pero además quieren una cuota de poder. No lo hacen de manera gratuita, sino que lo hacen para decirle a Sánchez: aquí tienes un aliado que te puede traer mejores réditos que Antauro Humala.

—Sánchez ha dicho que no va a firmar una hoja de ruta como lo hizo Ollanta en el 2011.

El escenario no es el mismo y tampoco tienes a Mario Vargas Llosa como garante. La sola palabra de Sánchez no garantiza absolutamente nada. Ni la señora Pérez Tello ni López Chau ni Nieto ni mucho menos Ronald Atencio garantizan que Sánchez deje la radicalidad para pasarse al centro moderado. Ellos piensan que garantizan alguna moderación y no garantizan nada.

Iván Arenas Ramírez, analista político (Foto: Hugo Pérez EC)

—Nieto no se ha manifestado ni aparece en la foto con los demás. ¿El Partido del Buen Gobierno (PBG) será el fiel de la balanza?

Creo que sí. Pero va a ser muy difícil que pueda darle línea ideológica y programática al PBG que tiene, porque hay diferentes voluntades, diferentes formas de ver el mercado, el Estado; diferentes formas de ver las inversiones. Va a haber actitudes dialogantes, moderadas y sensatas dentro del PBG, pero va a ser muy difícil que Nieto pueda liderar esa bancada. Creo que Nieto y López Chau se equivocan si piensan que pueden endosar el voto.

—¿Nadie puede endosar el voto? ¿Ni López Aliaga?

Tampoco. El problema con él es que puede generar un antifujimorismo de derecha, que sería contradictorio en este país. Aquí la cosa es cómo Renovación Popular deja de ser un partido de uno y convertirse en un partido político para la democracia peruana.

—Mientras la izquierda ya está hablando de alianzas, la derecha está dividida y hasta los empresarios enfrentan discrepancias respecto de las elecciones. ¿Eso a quién beneficia?

Eso no le perjudica a Keiko Fujimori, quien ha recuperado los sectores populares y emergentes y creo que esa es la estrategia que debe seguir. Un bloque empresarial versus un bloque del pueblo, como lo quiere vender la izquierda, no beneficiaría a Keiko. La maduración de Fuerza Popular está en que la han obligado a moverse al centro y actualmente es otro partido.

—A diferencia de otras elecciones, hay una evocación permanente al padre. ¿Eso es estar en el centro?

En el Perú hay una demanda de orden en los sectores populares y ella no puede en este momento desperdiciar la imagen de Alberto Fujimori. La estrategia de ella es positiva.