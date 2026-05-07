Proyecto La Granja, alerta en los colegios, y las denuncias de Aixa Vigil

En el Semáforo de este jueves 7 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el proyecto minero que sería clave en el país. Segundo, alerta por el virus de ‘manos, pies y boca’ en colegios. Finalmente, denuncias por parte de la voleibolista Aixa Vigil.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢PROYECTO LA GRANJA

El proyecto minero La Granja, ubicado en Cajamarca, se perfila como uno de los mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo. Con una inversión estimada de US$2.400 millones, podría producir grandes volúmenes durante décadas. Operado por Rio Tinto y First Quantum, aún está en fase de estudios y enfrenta retos sociales, ambientales y de infraestructura. Su desarrollo sería clave para la economía peruana y la transición energética global, dada la creciente demanda de cobre.

🔴ALERTA EN LOS COLEGIOS

El virus de manos, pies y boca, causado por el Coxsackie, se ha detectado en al menos 80 colegios del Perú, generando alerta sanitaria. Es altamente contagioso y afecta principalmente a niños, con síntomas como fiebre y ampollas. Autoridades descartan suspender clases de forma general, pero recomiendan aislamiento de casos y medidas de higiene. La enfermedad no tiene tratamiento específico, por lo que la prevención —especialmente el lavado de manos— es clave para evitar su propagación.

🔴DENUNCIAS DE AIXA VIGIL

La voleibolista peruana Aixa Vigil denunció haber recibido amenazas de muerte antes de la final de la Liga Peruana de Vóley, tras la difusión de su número en redes. Señaló que sufrió acoso durante toda la temporada, intensificado por su salida de Alianza Lima. Por seguridad, cambió rutinas, cerró redes y protegió a su familia. Su testimonio busca visibilizar el impacto del hostigamiento en la salud mental de los deportistas y cuestiona la violencia normalizada en el entorno deportivo.