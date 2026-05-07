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Proyecto La Granja, alerta en los colegios, y las denuncias de Aixa Vigil

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 7 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Resumen

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    La Granja es considerado uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. (Foto: GEC)
    La Granja es considerado uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. (Foto: GEC)

    En el Semáforo de este jueves 7 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el proyecto minero que sería clave en el país. Segundo, alerta por el virus de ‘manos, pies y boca’ en colegios. Finalmente, denuncias por parte de la voleibolista Aixa Vigil.

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