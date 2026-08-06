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Estado de derecho y situación de hecho

“El Estado de derecho peruano contempla dos medidas que, en la situación de hecho que sufre la nación, están causando estragos”.

    Federico Prieto Celi
    Por

    Periodista

    fprieto@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Pleno del Congreso da primer paso para imponer cadena perpetua a efectivos ligados al crimen organizado. Foto: Andina/ referencial.
    Pleno del Congreso da primer paso para imponer cadena perpetua a efectivos ligados al crimen organizado. Foto: Andina/ referencial.

    El expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Víctor García Toma, ha comentado el tema de la privación preventiva de la libertad en una entrevista de este Diario el 2 de agosto pasado. Piensa que, a veces, la justicia lo hace para forzar a sospechosos a declarar hechos relacionados a delitos propios o ajenos, entre otros motivos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.