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Primeros pasos

“El inicio del segundo fujimorismo, pues, no parece lo rutilante que tanto simpatizantes como detractores esperaban”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / Maria Paula

    La presidente Keiko Fujimori completó el pasado martes su primera semana. El plazo invita a ensayar un temprano análisis de su aún breve mandato. Es verdad que con la premura se corre el riesgo de ser impreciso, pero tal diligencia posibilita, a su vez, generar alertas que permitan hacer las correcciones necesarias. Si el objetivo es superar la crisis de gobernabilidad e inestabilidad de la última década, este ejercicio queda justificado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.