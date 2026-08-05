Durante su Mensaje a la Nación tras asumir la juramentación como Presidenta del Perú, Keiko Fujimori anunció una serie de medidas económicas orientadas a dinamizar el mercado laboral y brindar mayor estabilidad a los hogares peruanos. Entre los anuncios más destacados figura el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y el establecimiento de mecanismos de apoyo para el sector empresarial.

¿A cuánto aumenta el sueldo mínimo en el Perú desde el 2026? Esto dijo Keiko Fujimori

En el marco de su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori señaló que una de las prioridades de su gestión será la reactivación de los motores generadores de ingresos para los hogares peruanos. Como parte de las acciones concretas para mejorar las percepciones de la masa laboral, la mandataria anunció que se elevará la remuneración mínima vital (RMV) hasta los S/1,300.

Cabe recordar que el sueldo mínimo actual se encontraba en S/1,130 (monto que regía a partir del 1 de enero de 2025 tras un incremento de S/105 establecido por el Decreto Supremo N° 006-2024-TR).

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”.

Bono compensatorio para micro y pequeñas empresas (mypes)

Con el propósito de amortiguar el impacto financiero que la medida representa para el sector empresarial de menor escala, el incremento salarial contará con un respaldo específico.

“Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”.

Búsqueda de un equilibrio entre salarios justos y empresas sostenibles

La jefa de Estado enfatizó que el objetivo de esta política económica no es aislado, sino que apunta a lograr un ecosistema donde coexistan mejores salarios, empresas sostenibles y una mayor cantidad de empleos formales en todo el territorio nacional.

Reglas claras y estabilidad para la inversión nacional y extranjera

Finalmente, la Presidenta ratificó su compromiso de ofrecer estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras a los inversores tanto nacionales como extranjeros. En esa línea, se adelantó que se reducirán las trabas burocráticas innecesarias y se devolverá la predictibilidad a las decisiones estatales, bajo la premisa de que a mayor multiplicación de la inversión, mayor creación de empresas, empleo y crecimiento para el país.