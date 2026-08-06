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La netiqueta de la presidenta

“Quizá haya llegado el momento de crear una cuenta oficial de la Oficina de la Presidencia”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / LINO CHIPANA

    Las redes sociales dejaron hace tiempo de ser un accesorio de la política. Hoy forman parte del espacio público y obligan a repensar cómo se relacionan las instituciones de gobierno con la ciudadanía. Por eso, la cuestión no es si la presidenta Keiko Fujimori debe usarlas o no, en tanto que es necesario saber qué reglas convivirán con la comunicación oficial.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.